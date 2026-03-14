طهران- (د ب أ)

هدد الحرس الثوري الإيراني اليوم السبت بمهاجمة منشآت عسكرية أمريكية في الإمارات العربية المتحدة بعد أن قصفت القوات الأمريكية مركز النفط الإيراني الرئيسي.

ونقلت وكالة أنباء فارس، المرتبطة ارتباطا وثيقا بالقوة الخاصة عن متحدث باسم الحرس الثوري الإيراني قوله إن إيران تعتبر الدفاع عن أراضيها "حقا مشروعا" من خلال ضرب موقع إطلاق الصواريخ الأمريكية في "الموانئ والأرصفة والمخابئ" في الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف أن القوات الأمريكية المتمركزة في المدن يمكن أيضا أن يتم استهدفها وحث السكان القريبين من الأهداف المحتملة على البحث عن مكان آمن.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن القوات الأمريكية "دمرت تماما" كل الأهداف العسكرية على جزيرة خارك الإيرانية، وهي محطة تصدير مهمة للنفط في الخليج.

وتابع ترامب قائلا: "لأسباب تتعلق باللياقة، اخترت عدم القضاء على البنية التحتية النفطية في الجزيرة. ومع ذلك، إذا فعلت إيران، أو أي شخص آخر، أي شيء للتدخل في المرور الحر والآمن للسفن عبر مضيق هرمز، فسوف أعيد النظر في هذا القرار على الفور".