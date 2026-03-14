إعلان

الحرس الثوري الإيراني يهدد باستهداف منشآت عسكرية أمريكية في الإمارات

كتب : مصراوي

03:15 م 14/03/2026

الحرس الثوري الإيراني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

طهران- (د ب أ)

هدد الحرس الثوري الإيراني اليوم السبت بمهاجمة منشآت عسكرية أمريكية في الإمارات العربية المتحدة بعد أن قصفت القوات الأمريكية مركز النفط الإيراني الرئيسي.

ونقلت وكالة أنباء فارس، المرتبطة ارتباطا وثيقا بالقوة الخاصة عن متحدث باسم الحرس الثوري الإيراني قوله إن إيران تعتبر الدفاع عن أراضيها "حقا مشروعا" من خلال ضرب موقع إطلاق الصواريخ الأمريكية في "الموانئ والأرصفة والمخابئ" في الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف أن القوات الأمريكية المتمركزة في المدن يمكن أيضا أن يتم استهدفها وحث السكان القريبين من الأهداف المحتملة على البحث عن مكان آمن.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن القوات الأمريكية "دمرت تماما" كل الأهداف العسكرية على جزيرة خارك الإيرانية، وهي محطة تصدير مهمة للنفط في الخليج.

وتابع ترامب قائلا: "لأسباب تتعلق باللياقة، اخترت عدم القضاء على البنية التحتية النفطية في الجزيرة. ومع ذلك، إذا فعلت إيران، أو أي شخص آخر، أي شيء للتدخل في المرور الحر والآمن للسفن عبر مضيق هرمز، فسوف أعيد النظر في هذا القرار على الفور".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا الحرب على إيران هجمات على الخليج الإمارات الحرس الثوري الإيراني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قرقاش: استهداف إيران لدول الخليج يكشف عجزاً عسكرياً وإفلاساً سياسياً
شئون عربية و دولية

قرقاش: استهداف إيران لدول الخليج يكشف عجزاً عسكرياً وإفلاساً سياسياً
رمضان 2026.. وزير الأوقاف السابق يوضح أفضل أوقات ليلة القدر وأفضل الأدعية
جنة الصائم

رمضان 2026.. وزير الأوقاف السابق يوضح أفضل أوقات ليلة القدر وأفضل الأدعية
بالفيديو.. الزمالك يتلقى الهزيمة الأكبر في تاريخه بدوري السيدات
كرة نسائية

بالفيديو.. الزمالك يتلقى الهزيمة الأكبر في تاريخه بدوري السيدات
"بيبو يتذيل القائمة".. ترتيب المسلسلات الأعلى مشاهدة على Watch It
دراما و تليفزيون

"بيبو يتذيل القائمة".. ترتيب المسلسلات الأعلى مشاهدة على Watch It

ماكرون: فرنسا مستعدة لتسهيل محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان
شئون عربية و دولية

ماكرون: فرنسا مستعدة لتسهيل محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. أوتوهو 1-1 الزمالك.. الفارس الأبيض يدرك التعادل
تعرف على موعد إجازة عيد الفطر 2026 للقطاعين الحكومي والخاص