في جنوب إيطاليا، عثر علماء الآثار في مقابر بونتكانيانو على طفلين دفنا مع أحزمة برونزية كبيرة تشبه تلك الخاصة بالمحاربين الذكور البالغين من حضارة السامنيين ما قبل الرومان، قبل نحو 2500 عام، إذ تعد هذه الطقوس غير المعتادة استثناء عن دفن الأطفال التقليدي، ما يطرح تساؤلات حول مكانة هؤلاء الصغار ودلالات معداتهم العسكرية.

وتم العثور على القبور خلال أعمال تنقيب حديثة في موقع مصنع تبغ سابق في بونتكانيانو، البلدة الواقعة في منطقة كامبانيا جنوب غرب إيطاليا، ضمن جزء من مقبرة تضم 34 مدفنا يعود تاريخها إلى القرنين الرابع والثالث قبل الميلاد، إذ قد احتوى حوالي نصف هذه القبور على هياكل عظمية لأطفال تتراوح أعمارهم بين سنتين وعشر سنوات.

يذكر أن علماء الآثار يتنقلون في بونتكانيانو منذ الستينيات، حيث اكتشفوا أكثر من 10000 قبر موزعة على ثلاث مقابر يعود تاريخها إلى الفترة من القرن التاسع وحتى الثالث قبل الميلاد.

واستوطنت بونتكانيانو أول مرة على يد جماعة حضارة فيلانوفا في القرن التاسع قبل الميلاد، وجلبت معها تقنيات متقنة في صناعة البرونز، إذ بعد قرنين من الزمن، تحولت البلدة على يد الجماعات الإتروسكانية إلى مركز تجاري للتجار اليونانيين والفينيقيين والإيطاليين، قبل أن يستقر السامنيون، وهم قبائل محاربة تحدث لغة الأوسكانية، فيها حتى الغزو الروماني لجنوب إيطاليا في القرن الثالث قبل الميلاد.

كشفت مقابر بونتكانيانو عن طقوس دفن دقيقة، إذ كانت معظم القبور منظمة حسب العائلة ومغطاة بسقف من القرميد، مع تقديم قرابين متنوعة من الفخار.

وكانت بعض القطع مرتبطة بجنس معين فالرجال يدفنون مع معدات عسكرية مثل رؤوس الرماح والأحزمة البرونزية، بينما تعطى النساء خواتم ودبابيس، لكن الحفريات الأخيرة أظهرت استثناء للأطفال، حيث دفن طفلان تتراوح أعمارهم بين 5 و10 سنوات مع أحزمة برونزية مشابهة لما كان يخصص للمحاربين البالغين.

وتم تسجيل اكتشاف سابق لطفل يبلغ من العمر 12 عاما يرتدي حزاما برونزيا، وكان دفن مع أكواب خزفية لضمان الطعام والشراب في الحياة الآخرة، وفق تصريحات عالمة الآثار جينا توماي لوكالة أنسا الإيطالية.

لا يزال سبب دفن هؤلاء الأطفال مع معدات المحاربين مجهولا، لكن علماء آثار يشيرون إلى حالات مشابهة في قبور أنجلو-ساكسونية بالقرن السادس الميلادي في المملكة المتحدة، ربما دفن الأطفال للدلالة على الرجال الذين كان من الممكن أن يصبحوا محاربين فيما بعد.