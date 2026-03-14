أتاحت الشركة القابضة لكهرباء مصر إمكانية شحن كارت العداد مباشرة من الهواتف المحمولة باستخدام خاصية NFC، وذلك لتسهيل شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع.

وأوضح بيان الشركة، أن اختصار NFC يعني "Near Field Communication" أو الاتصال قريب المدى، وهي تقنية موجودة في الغطاء الخلفي لمعظم الهواتف الحديثة، وتتيح الاتصال اللاسلكي مع أجهزة إلكترونية أخرى لمسافات قصيرة، بالإضافة إلى إجراء المعاملات والمدفوعات بطريقة آمنة وسهلة.

خطوات تفعيل خاصية NFC لشحن كارت الكهرباء:

- التحقق من دعم الهاتف: تأكد من أن هاتفك المحمول يدعم خاصية NFC، إذ لا تتوفر هذه الميزة في جميع الهواتف.

- تفعيل الخاصية: ادخل إلى إعدادات الهاتف وابحث عن خيار NFC وقم بتفعيله.

- تمرير الكارت على ظهر الهاتف: بعد التفعيل، مرّر كارت شحن الكهرباء على ظهر الهاتف لقراءة البيانات.

- إدخال المبلغ والدفع: اختر المبلغ الذي ترغب في شحنه، وأتمم عملية الدفع باستخدام بطاقة فيزا أو المحفظة الإلكترونية الخاصة بك.

كيفية شحن كارت الكهرباء أونلاين

- يمكن شحن كارت الكهرباء المزود بخاصية NFC عبر تطبيقات التحصيل الداعمة، مثل: سهل (Sahl)، ماي فوري (My Fawry)، والكهرباء خالص.

- لشحن كارت الكهرباء جلوبال يمكن استخدام Sahl GTpay وMy Fawry، فيما يمكن شحن باقي أنواع العدادات عبر تطبيق كهرباء خالص.

خطوات شحن كارت الكهرباء باستخدام الهاتف المحمول

- سجل الدخول إلى أحد التطبيقات الإلكترونية الداعمة لشحن كارت الكهرباء بخاصية NFC.

- من الصفحة الرئيسية، اختر خدمات الكهرباء.

- اختر كارت الكهرباء، ثم حدد كارت الكهرباء NFC.

- فعّل خاصية NFC من إعدادات الهاتف.

- مرّر كارت الشحن على ظهر الهاتف لقراءة البيانات.

- اضغط على زر توجه للدفع مع استمرار وضع الكارت على ظهر الهاتف.

- اختر شحن العداد.

- أدخل المبلغ المراد شحنه، وسيتم خصمه من رصيد المحفظة الإلكترونية أو بطاقة الفيزا.

- تحقق من تفاصيل الاستهلاك للتأكد من إضافة الرصيد إلى الكارت.

- بعد الانتهاء، أدخل الكارت في العداد لإضافة الرصيد وتشغيل الكهرباء.

باتباع هذه الخطوات، يمكن شحن كارت الكهرباء بسهولة وأمان من خلال الهاتف المحمول باستخدام تقنية NFC، مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين.

