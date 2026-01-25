إبراهيم محلب: غزة تحتاج إلى الأمل بقدر حاجتها إلى الإعمار

كتب – أحمد العش:

أكد الدكتور إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، ضرورة التحرك السريع لإعادة بناء المستشفيات والمدارس في قطاع غزة، باعتبارها أولوية قصوى، مشددًا على أهمية إعادة الأمل إلى الشعب الفلسطيني، الذي يحتاج في هذه المرحلة إلى الشعور بأن العالم يقف إلى جانبه.

جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الأحد، في ندوة بعنوان «غزة ما بعد الحرب»، عُقدت على هامش معرض الكتاب، حيث أشار إلى أن انضمام مصر إلى مجلس السلام العالمي من شأنه أن يمنح القضية مزيدًا من الجدية، ويجعلها مسؤولية يتحملها الضمير العالمي.

