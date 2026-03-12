استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، الخميس، وفد شركة عبدي إبراهيم التركية، برئاسة عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، الدكتورة تاسبولات أوغلو سها، وبحضور عضو مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس إدارة الأسواق الدولية، أولجن كوكسال، وشريف حامد الملحق التجاري بالتمثيل التجاري المصري، وذلك لبحث فرص التعاون المشترك ومناقشة آليات دعم تواجد الشركة داخل السوق المصري.

ورحب رئيس هيئة الدواء المصرية، في مستهل اللقاء، بوفد الشركة، مؤكدًا حرص هيئة الدواء المصرية على دعم التعاون مع الشركات الرائدة في قطاع الصناعات الدوائية.

تفاصيل اجتماع رئيس هيئة الدواء مع وفد شركة عبدي إبراهيم التركية

أكد "الغمراوي" أن هيئة الدواء المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية، بما يسهم في دعم خطط الدولة لتوطين صناعة الدواء وزيادة القدرة الإنتاجية المحلية، لافتًا إلى أن السوق المصري يمثل منصة استراتيجية واعدة لجذب الاستثمارات الدوائية في ظل ما يتمتع به من بنية تنظيمية ورقابية متطورة.

وأضاف أن الهيئة تعمل على تهيئة بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار، وتشجع على نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعات الدوائية المتقدمة، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير الدواء إلى الأسواق الإقليمية والدولية، خاصة الأسواق الإفريقية.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة الشكل الأمثل لتواجد الشركة في السوق المصري، إضافة إلى فرص نقل وتوطين التكنولوجيا الدوائية.

واستعراض الاجتماع الإطار القانوني والتنظيمي الحاكم لصناعة وتداول المستحضرات الدوائية في مصر، مع التعريف بإجراءات الترخيص والتسجيل ومتطلبات الاعتماد وفقًا لضوابط هيئة الدواء المصرية، إلى جانب استعراض الاشتراطات الفنية والقانونية اللازمة لإنشاء مصانع الأدوية داخل السوق المصري.

وأعرب ممثلو شركة عبدي إبراهيم، من جانبهم، عن تقديرهم للدور الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية في دعم وتطوير صناعة الدواء، مشيدين بما تشهده المنظومة الدوائية في مصر من تطور على المستويين التنظيمي والرقابي، كما أكدوا اهتمام الشركة بتعزيز تواجدها داخل السوق المصري وبحث فرص التعاون في مجالات التصنيع الدوائي ونقل التكنولوجيا، بما يسهم في دعم جهود توطين الصناعة وتوسيع نطاق التصدير إلى الأسواق الإقليمية.

ويذكر أن شركة عبدي إبراهيم التركية تُعتبر من الشركات الرائدة في صناعة الأدوية في تركيا، وتمتلك أكبر محفظة منتجات في القطاع تضم أكثر من 500 منتج دوائي متنوع، ما يعكس خبرتها الطويلة وقدرتها على المساهمة في دعم توطين الصناعة الدوائية وتعزيز التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود هيئة الدواء المصرية لتعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية، ودعم توطين صناعة الدواء، بما يسهم في تعزيز الأمن الدوائي المصري وفتح آفاق جديدة للتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

