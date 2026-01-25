رئيس "المحطات المائية" يتفقد محطة إسنا ويعلن التشغيل الكامل لأول مرة

قام المهندس هشام كمال، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، يرافقه أعضاء مجلس إدارة الشركة، والمهندس خالد عابدين زكي رئيس قطاعات الشؤون الفنية، والمحاسب عادل عبد العزيز رئيس قطاعات الشؤون المالية والموارد البشرية، والمحاسب هشام فاروق ميزو مدير عام المراجعة الداخلية، والمحاسب حسن أنور حمزة مدير إدارة مراجعة العمليات المالية والإدارية، والمحاسب أحمد محمود علي حسن مدير إدارة الالتزام، والوفد المرافق من قيادات الشركة، بزيارة ميدانية إلى محطة كهرباء إسنا؛ في إطار المتابعة الميدانية المستمرة ودعم خطط التطوير ورفع كفاءة التشغيل.

وهدفت الزيارة إلى متابعة المشروعات التي تم تنفيذها والانتهاء منها خلال الفترة الماضية، والوقوف على نتائج أعمال التطوير ورفع كفاءة التشغيل بالمحطة.

وشملت الزيارة تفقد عدد من المشروعات الحيوية؛ أبرزها تنفيذ منصة الحماية من الحريق، وإعادة تأهيل ملفات العضو الثابت لعدد ست وحدات إنتاج، وتطوير نظام الإثارة للوحدتين الأولى والثانية، إلى جانب تطوير منظم السرعة الإلكتروني للوحدتين الأولى والثانية، وتحديث قواطع الوحدات جهد 11 ك.ف.

وأكدت الزيارة أن أعمال التطوير المنفذة، بالتوازي مع الجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون بالمحطة في تطبيق برامج الصيانة الوقائية والمبرمجة، أسهمت بشكل مباشر في تشغيل محطة كهرباء إسنا بكامل طاقتها الإنتاجية لأول مرة منذ إنشائها؛ بما يضمن استقرار التشغيل والوفاء بالتزاماتها تجاه الشبكة القومية للكهرباء.

وأعرب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأعضاء مجلس الإدارة، عن خالص تقديرهم وإشادتهم بمستوى الأداء المتميز والانضباط الفني وحسن استغلال الإمكانات المتاحة، مؤكدين أن العاملين بمحطة كهرباء إسنا يمثلون نموذجًا مشرفًا للعمل الجاد والالتزام وتحمل المسؤولية، مشيرين إلى أن ما تحقق من إنجازات يعكس كفاءة الكوادر البشرية وروح الفريق الواحد، ويجسد قدرة أبناء المحطة على مواجهة التحديات وتحقيق أعلى معدلات الأداء، دعمًا لجهود الدولة في توفير طاقة آمنة ومستقرة ومستدامة للشبكة القومية الكهربائية لجمهورية مصر العربية.