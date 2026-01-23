إعلان

الجيزة: تحويل مسار خط مياه متعارض مع المونوريل بالعجوزة

كتب : مصراوي

11:12 م 23/01/2026
كتب – أحمد العش:
تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، تنفيذ أعمال تحويل مسار خط مياه شرب قطر 800 مم المتعارض مع مسار مشروع المونوريل، في المسافة الممتدة من شارع السودان حتى شارع لبنان بحي العجوزة.
وأكد محافظ الجيزة، على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنجاز الأعمال، إذ من المقرر الانتهاء منها صباح غدٍ السبت، لاستعادة ضخ المياه بصورة طبيعية إلى المناطق المتأثرة.

وكلف المحافظ، رئيس حي العجوزة بالتواجد الميداني لإزالة أي معوقات قد تعرقل سير العمل، وضمان تنفيذ الأعمال في الموعد المحدد.

وأكدت محافظة الجيزة، في سياق متصل، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي تقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة، ويمكن للمواطنين التواصل عبر الخط الساخن 125 في حال الحاجة، وذلك حتى الانتهاء من أعمال التحويل واستعادة ضخ المياه للمواطنين.

ويذكر أنه يتابع الأعمال ميدانيا طه عبد الصادق، رئيس حي العجوزة، وممثلو شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

