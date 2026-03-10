قال الإعلامي والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إن اعتذار الرئيس الإيراني لدول الخليج والدول العربية عن الهجمات الإيرانية السابقة "ملغم وكاذب"، على حد تعبيره، مشيرًا إلى أن هذا التصريح لا يمثل سوى صوت واحد ضمن القيادة الإيرانية المتعددة، وأنه مجرد توزيع أدوار سياسي داخل النظام، دون سلطة فعلية للرئيس نفسه.

وأضاف "عيسى" خلال فيديو على قناته الرسمية على يوتيوب، أن أي وعد بعدم شن هجمات على دول الخليج مرتبط بشرط الاعتداء على إيران، مؤكدًا أن الواقع قد يشهد عودة الصواريخ والمسيرات الإيرانية خلال دقائق، وأن الحرس الثوري هو صاحب القرار الفعلي وهو من يقود إيران نحو الفوضى.

وتناول الكاتب الصحفي، الدفاعات الجوية الخليجية مشيدًا بكفاءة الإمارات والسعودية والكويت وقطر والبحرين في صد أكثر من 90% من الهجمات الإيرانية، رغم محاولات بعض وسائل الإعلام العربي التبرير للهجمات أو التقليل من صمود الخليج، معتبرًا أن هذا الإعجاب بالنظام الإيراني المتسلط على شعبه منذ 48 عامًا هو أمر غير منطقي.

ولفت إلى أن سياسات النظام الإيراني الانتحارية تضر بالشعب الإيراني أولًا، مشبهًا الوضع بما يحدث في غزة، وأن استمرار هذه السياسات لا يضر بالدول الخليجية الغنية ذات الاحتياطيات الكبيرة، لكنه يضرب إيران وشعبها بشكل مباشر.

واختتم الإعلامي إبراهيم عيسى، تحليله بالتساؤل عن أداء السياسيين العرب على مدى عقود في مواجهة النفوذ الإيراني والإسرائيلي، مستنكرًا ما وصفه بـ"الجعجعة الفارغة" من بعضهم، ومعربًا عن تقديره لصمود الخليج الذي يمثل نموذجًا حقيقيًا للنجاح والحكمة مقارنة بالعجز السياسي العربي في المنطقة.

