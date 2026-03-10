أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس يوم الثلاثاء سيكون باردًا إلى شديد البرودة في الصباح الباكر وفي ساعات الليل، بينما يسود طقس دافئ نهارًا على أغلب المناطق، ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى إلى 21 درجة مئوية.

وحذرت "الهيئة" خلال منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، من تكون شبورة مائية صباحًا على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد ووسط سيناء ومدن القناة، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

وأشارت "الأرصاد" إلى وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، قد تصل إلى متوسطة أحيانًا بنسبة 30% تقريبًا على مناطق مثل السلوم، سيوة، ومطروح، وتكون متقطعة على فترات.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، نشاط الرياح على مناطق السواحل الشمالية، القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء، وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مما قد يزيد الإحساس بالبرودة.

