الرئيس السيسي يتحدث عن أسباب نقل وزارة الداخلية بعد أحداث 25 يناير

كتب : عمرو صالح

01:41 ص 10/03/2026

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عن أسباب نقل مقر وزارة الداخلية من شارع محمد محمود الكائن بمنطقة وسط البلد إلى منطقة القاهرة الجديدة.

وقال الرئيس السيسي، خلال حضوره لفعاليات حفل إفطار أكاديمية الشرطة الذي انعقد بمقر الأكاديمية بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة" في 2011 كنت بتابع في التلفزيون الهجوم على وزارة الداخلية ..وبعدها بفترة قولت لوزير الداخلية محمد إبراهيم ربنا يديه الصحة لازم مقر وزارة الداخلية يتنقل لمكان تاني.. ولازم الدولة تتحرك من مكنها الحالي".

وشدد الرئيس السيسي، خلال حديثه على ضرورة الاستفادة من دروس الماضي لمواجهة تحديات الحاضر.

الرئيس السيسي اللواء محمد إبراهيم وزارة الداخلية

