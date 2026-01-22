بسبب فيديو.. تحويل جميع العاملين بمكتب عمل منطقة دسوق للتحقيق

قرر محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، تحويل جميع العاملين بمكتب عمل منطقة دسوق بمحافظة كفرالشيخ إلى التحقيق، وذلك على خلفية مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر عدم تواجد العاملين داخل المكتب خلال مواعيد العمل الرسمية.

ووجّه الوزير، وفق بيان اليوم، الإدارات المختصة بالوزارة، بإعداد تقرير شامل ومفصل عن الواقعة التي رصدها الفيديو، يتضمن ملابساتها وأسبابها والمسؤوليات الوظيفية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وفقًا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة للعمل.

وأكد وزير العمل، في هذا السياق، أنه لا تهاون مطلقًا مع أي تقاعس أو إهمال في أداء الواجب الوظيفي، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات الانضباط والالتزام، وأن أي إخلال بحقوق المواطنين أو تعطيل لمصالحهم سيقابل بحزم، وتحقيقًا لمبدأ المحاسبة، وترسيخًا لقيم الجدية واحترام وقت العمل..

