إعلان

وزير الكهرباء يبحث مع نظيره السوداني دعم إعادة تأهيل الشبكات وتعزيز التعاون

كتب : محمد صلاح

04:56 م 22/01/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    وزير الكهرباء يبحث مع نظيره السوداني دعم إعادة تأهيل الشبكات وتعزيز التعاون (3)
  • عرض 5 صورة
    وزير الكهرباء يبحث مع نظيره السوداني دعم إعادة تأهيل الشبكات وتعزيز التعاون (4)
  • عرض 5 صورة
    وزير الكهرباء يبحث مع نظيره السوداني دعم إعادة تأهيل الشبكات وتعزيز التعاون (5)
  • عرض 5 صورة
    وزير الكهرباء يبحث مع نظيره السوداني دعم إعادة تأهيل الشبكات وتعزيز التعاون (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد صلاح:

بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع الدكتور المعتصم إبراهيم أحمد علي، وزير النفط والطاقة السوداني، سبل دعم وتعزيز الشراكة والتعاون المشترك بين مصر والسودان في مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة، والتدريب وبناء القدرات، وإعادة بناء وتأهيل الشبكات الكهربائية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في السودان.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الكهرباء لنظيره السوداني والوفد المرافق له بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور السفير كمال بشير نائب السفير السوداني لدى القاهرة، وعدد من قيادات قطاع الكهرباء، من بينهم المهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، واللواء محمد عيسى رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر يمتلك خبرات وكفاءات فنية كبيرة قادرة على تنفيذ الخطط الإسعافية وإعادة البناء، ولديه سابقة أعمال وتجارب ناجحة في هذا المجال، مشددًا على أن هناك توجيهات دائمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم الكامل للأشقاء في السودان، انطلاقًا من عمق العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة بين البلدين.

وأشار الوزير إلى بحث إمكانية تلبية احتياجات قطاع الطاقة السوداني من المحولات الكهربائية بقدرات مختلفة، ووحدات الدعم المتنقلة، والتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية، بما يسهم في توفير التغذية الكهربائية اللازمة للتجمعات السكانية والزراعية والصناعية، خاصة في شمال السودان، إلى جانب المرافق الحيوية بولاية الخرطوم وعدد من الولايات الأخرى.

كما ناقش الجانبان مستجدات تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع خط الربط الكهربائي المصري السوداني مزدوج الدائرة «توشكى 2 – وادي حلفا» بقدرة 300 ميجاوات، والإجراءات الخاصة بتركيب المهمات الكهربائية، واستقبال وتدريب فرق العمل السودانية للمشاركة في استكمال الأعمال بالمراحل المتبقية من المشروع.

وتطرق الاجتماع إلى وضع خطة عاجلة لإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية في السودان، وإعادة بناء محطات التوليد والمحولات التي تعرضت لأعمال تخريب خلال الفترة الماضية، إلى جانب تنفيذ برامج تدريب متخصصة لنقل الخبرات المصرية في مجالات تحسين كفاءة الأنظمة الكهربائية وتحديث البنية التحتية.

وأكد وزير الكهرباء استمرار التعاون والتنسيق مع الأشقاء في السودان من خلال خط الربط القائم وإمدادهم بالكهرباء اللازمة، مع الاستعداد الكامل لتقديم الدعم الفني والتدريبي، وتعزيز التعاون المشترك لتحقيق الأمن الطاقي ودعم خطط التنمية المستدامة في البلدين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء الدكتور المعتصم إبراهيم أحمد علي وزير النفط والطاقة السوداني تعزيز الشراكة بين مصر والسودان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قرار عاجل من الجنح في قضية غرق السباح "يوسف عبد الملك"
حوادث وقضايا

قرار عاجل من الجنح في قضية غرق السباح "يوسف عبد الملك"
إطلالات جريئة.. جورجينا رودريجيز تخطف الأنظار (20 صورة)
زووم

إطلالات جريئة.. جورجينا رودريجيز تخطف الأنظار (20 صورة)
3 شركات كبرى.. سحب واسع لحليب أطفال من أسواق عالمية
شئون عربية و دولية

3 شركات كبرى.. سحب واسع لحليب أطفال من أسواق عالمية
رغم تراجع ترامب عن تهديداته.. مسؤولون أوروبيون: ما زلنا في حالة تأهب بشأن
شئون عربية و دولية

رغم تراجع ترامب عن تهديداته.. مسؤولون أوروبيون: ما زلنا في حالة تأهب بشأن
لن تصدقها.. 5 علامات تكشف عسل النحل غير الأصلي
نصائح طبية

لن تصدقها.. 5 علامات تكشف عسل النحل غير الأصلي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فضيحة تهز إسرائيل.. "نصاب" حضر اجتماعات عسكرية بعد 7 أكتوبر وأسس خلية عمليات خاصة
بعد فيضانات تونس.. العاصفة هاري تمتد لدول عربية فهل تتأثر مصر؟.. الأرصاد تُجيب
غطاء سحابي وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
بعائد 18% سنويا.. بنك ناصر يطلق شهادة الادخار الأعلى فائدة في البنوك