كتب- محمد صلاح:

بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع الدكتور المعتصم إبراهيم أحمد علي، وزير النفط والطاقة السوداني، سبل دعم وتعزيز الشراكة والتعاون المشترك بين مصر والسودان في مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة، والتدريب وبناء القدرات، وإعادة بناء وتأهيل الشبكات الكهربائية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في السودان.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الكهرباء لنظيره السوداني والوفد المرافق له بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور السفير كمال بشير نائب السفير السوداني لدى القاهرة، وعدد من قيادات قطاع الكهرباء، من بينهم المهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، واللواء محمد عيسى رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر يمتلك خبرات وكفاءات فنية كبيرة قادرة على تنفيذ الخطط الإسعافية وإعادة البناء، ولديه سابقة أعمال وتجارب ناجحة في هذا المجال، مشددًا على أن هناك توجيهات دائمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم الكامل للأشقاء في السودان، انطلاقًا من عمق العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة بين البلدين.

وأشار الوزير إلى بحث إمكانية تلبية احتياجات قطاع الطاقة السوداني من المحولات الكهربائية بقدرات مختلفة، ووحدات الدعم المتنقلة، والتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية، بما يسهم في توفير التغذية الكهربائية اللازمة للتجمعات السكانية والزراعية والصناعية، خاصة في شمال السودان، إلى جانب المرافق الحيوية بولاية الخرطوم وعدد من الولايات الأخرى.

كما ناقش الجانبان مستجدات تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع خط الربط الكهربائي المصري السوداني مزدوج الدائرة «توشكى 2 – وادي حلفا» بقدرة 300 ميجاوات، والإجراءات الخاصة بتركيب المهمات الكهربائية، واستقبال وتدريب فرق العمل السودانية للمشاركة في استكمال الأعمال بالمراحل المتبقية من المشروع.

وتطرق الاجتماع إلى وضع خطة عاجلة لإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية في السودان، وإعادة بناء محطات التوليد والمحولات التي تعرضت لأعمال تخريب خلال الفترة الماضية، إلى جانب تنفيذ برامج تدريب متخصصة لنقل الخبرات المصرية في مجالات تحسين كفاءة الأنظمة الكهربائية وتحديث البنية التحتية.

وأكد وزير الكهرباء استمرار التعاون والتنسيق مع الأشقاء في السودان من خلال خط الربط القائم وإمدادهم بالكهرباء اللازمة، مع الاستعداد الكامل لتقديم الدعم الفني والتدريبي، وتعزيز التعاون المشترك لتحقيق الأمن الطاقي ودعم خطط التنمية المستدامة في البلدين.