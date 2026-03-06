على الرغم من جهود وزارة النقل في تطوير المزلقانات ورفع كفاءتها، ما زال مسلسل حوادث عبور مزلقانات السكة الحديد مستمرًا، مخلفًا ضحايا سنويًا من قتلى ومصابين.

وفي أسوان، تزداد المشكلة حدة خاصة في المناطق الشعبية المزدحمة بالسكان، ومنها منطقة السيل، حيث يكاد لا يمر أسبوع دون وقوع حادث أثناء محاولة المواطنين عبور المزلقان، ما أدى إلى مصرع وإصابة العشرات خلال الأشهر الماضية.

المزلقان وأزمة السلامة

على الرغم من إغلاق وزارة النقل لمزلقان السيل مؤقتًا، لم يمنع ذلك تكرار الحوادث، إذ لم تحل المشكلة الأساسية وهي عبور المواطنين بين شرق وغرب السكة الحديد، ما استدعى البحث عن حل دائم وآمن.

كوبرى المشاة.. حل جذري لأول مرة بالصعيد

بدأت محافظة أسوان بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وإحدى الشركات المحلية في تنفيذ كوبرى علوي للمشاة فوق مزلقان السيل، مزود بأسانسير، ليخدم كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ويوقف نزيف الدم في المنطقة.

وأكد المقاول المسؤول أن مدة تنفيذ العقد أربعة أشهر، مضى منها شهر واحد، ويتبقى ثلاثة أشهر فقط حتى تسليم وافتتاح الكوبري، لتصبح معاناة الأهالي شيئًا من الماضي، ولتقليل الحوادث المستمرة.

كوبرى آمن لجميع المواطنين

يهدف الكوبري إلى توفير عبور آمن وسريع للمواطنين، وحماية سكان المنطقة من مخاطر القطارات، وتحقيق السلامة العامة، كما يمثل خطوة نوعية في تطوير البنية التحتية لأسوان وحماية الأرواح في الصعيد لأول مرة من هذا النوع.