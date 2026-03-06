إعلان

بدء إنشاء كوبري مشاة بأسانسير أعلى مزلقان السيل بأسوان (فيديو وصور)

كتب : إيهاب عمران

11:55 ص 06/03/2026
    كوبري المشاة بمنطقة السيل
    استمار العمل فى انشاء كوبرى المشاة
    الكوبرى والقطار بمنطقة السيل
    العمل فى إنشاء كوبري المشاة بالسيل
    كوبرى المشاة فى السيل

على الرغم من جهود وزارة النقل في تطوير المزلقانات ورفع كفاءتها، ما زال مسلسل حوادث عبور مزلقانات السكة الحديد مستمرًا، مخلفًا ضحايا سنويًا من قتلى ومصابين.

وفي أسوان، تزداد المشكلة حدة خاصة في المناطق الشعبية المزدحمة بالسكان، ومنها منطقة السيل، حيث يكاد لا يمر أسبوع دون وقوع حادث أثناء محاولة المواطنين عبور المزلقان، ما أدى إلى مصرع وإصابة العشرات خلال الأشهر الماضية.

المزلقان وأزمة السلامة

على الرغم من إغلاق وزارة النقل لمزلقان السيل مؤقتًا، لم يمنع ذلك تكرار الحوادث، إذ لم تحل المشكلة الأساسية وهي عبور المواطنين بين شرق وغرب السكة الحديد، ما استدعى البحث عن حل دائم وآمن.

كوبرى المشاة.. حل جذري لأول مرة بالصعيد

بدأت محافظة أسوان بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وإحدى الشركات المحلية في تنفيذ كوبرى علوي للمشاة فوق مزلقان السيل، مزود بأسانسير، ليخدم كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ويوقف نزيف الدم في المنطقة.

وأكد المقاول المسؤول أن مدة تنفيذ العقد أربعة أشهر، مضى منها شهر واحد، ويتبقى ثلاثة أشهر فقط حتى تسليم وافتتاح الكوبري، لتصبح معاناة الأهالي شيئًا من الماضي، ولتقليل الحوادث المستمرة.

كوبرى آمن لجميع المواطنين

يهدف الكوبري إلى توفير عبور آمن وسريع للمواطنين، وحماية سكان المنطقة من مخاطر القطارات، وتحقيق السلامة العامة، كما يمثل خطوة نوعية في تطوير البنية التحتية لأسوان وحماية الأرواح في الصعيد لأول مرة من هذا النوع.

محافظة أسوان مزلقان السيل حوادث القطارات وزارة النقل كوبرى للمشاة مزود بأسانسير

