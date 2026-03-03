إعلان

رسالة شديدة اللهجة من وزير التموين للتجار: "مفيش حبس سلع"

كتب : محمد نصار

03:23 م 03/03/2026

الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة

قال شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الرقابة على الأسواق ستكون مشددة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "فاروق"، خلال مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء، اليوم: رقابة شديدة على أي تاجر يحبس السلع، ولدي تواصل يومي مع المحافظين لمعرفة الرصيد المتاح في كل محافظة وفق تقارير مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك.

وتابع وزير التموين: المتابعة كذلك من خلال منصة رادار الأسعار، لو فيه مشاركة من المواطن على التطبيق، يقدر يشوف ويقول المكان اللي فيه السعر مبالغ فيه، وبنقوله على أماكن فيها أسعار مناسبة.. الرقابة ستظل موجودة، واستخدام آليات السوق الحر هتسمح لنا بده.

