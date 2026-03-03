قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن عام 2026 سيشهد أكبر عمليات حفر لآبار بترول وغاز طبيعي، للكشف عن إمكانيات واعدة خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا: لدينا 106 آبار جديدة في الغاز والبترول.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي اليوم: وفي ملف السلع الغذائية، لدينا مخزون لعدة شهور، سواء قمح أو سكر أو دقيق ولحوم ودواجن وعلف، القمح بنهاية شهر أبريل سيبدأ موسم الحصاد المحلي، السنة اللي فاتت جبنا 4 ملايين طن، السنة دي بنستهدف تقريبا 5 ملايين طن، زودنا السعر وبقى مجزي وأعلى من السعر العالمي، عشان يكون حافز، وفيه زيادة في المساحات المنزرعة، وكل السلع الأخرى فيها تأمين بشكل يومي

