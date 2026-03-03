رئيس الوزراء: 2026 ستشهد أكبر عمليات حفر آبار بترول وغاز طبيعي
كتب : محمد نصار
الدكتور مصطفى مدبولي
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن عام 2026 سيشهد أكبر عمليات حفر لآبار بترول وغاز طبيعي، للكشف عن إمكانيات واعدة خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا: لدينا 106 آبار جديدة في الغاز والبترول.
وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي اليوم: وفي ملف السلع الغذائية، لدينا مخزون لعدة شهور، سواء قمح أو سكر أو دقيق ولحوم ودواجن وعلف، القمح بنهاية شهر أبريل سيبدأ موسم الحصاد المحلي، السنة اللي فاتت جبنا 4 ملايين طن، السنة دي بنستهدف تقريبا 5 ملايين طن، زودنا السعر وبقى مجزي وأعلى من السعر العالمي، عشان يكون حافز، وفيه زيادة في المساحات المنزرعة، وكل السلع الأخرى فيها تأمين بشكل يومي
