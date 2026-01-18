إعلان

نائب بالشيوخ: "ورد النيل" يتسبب في إهدار كميات كبيرة من المياه

كتب : نشأت علي

11:56 ص 18/01/2026

مجلس الشيوخ

نشأت علي

استعرض الدكتور محمود صلاح، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة المقدم منه والموجه إلى وزير الموارد المائية والري، بشأن الانتشار المتزايد لنبات ورد النيل بالمجاري المائية والترع والمصارف، وما يمثله من خطر جسيم على كفاءة منظومة الري، وحصة المياه، والصحة العامة، والبيئة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن ورد النيل من أخطر النباتات المائية الغازية، إذ يتسبب في إهدار كميات كبيرة من المياه نتيجة زيادة معدلات البخر.

وأشار النائب إلى أنه يعيق حركة المياه داخل الترع والمصارف، وما يترتب على ذلك من تراجع كفاءة الري الزراعي وتأثر الرقعة الزراعية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن انتشار ورد النيل يمثل بيئة خصبة لتكاثر الحشرات والقواقع الناقلة للأمراض، ويؤدي إلى تلوث المياه، ويزيد من أعباء تطهير المجاري المائية، بما يُحمل الدولة تكاليف مالية باهظة سنويًا.

وقال النائب: "وفي ضوء ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بملف الأمن المائي وترشيد استخدام الموارد المائية، وفي إطار رؤية مصر ٢٠٣٠، يثار التساؤل حول الخطة الحالية لوزارة الموارد المائية والري لمواجهة انتشار ورد النيل، وبحث إمكانية الاستفادة الاقتصادية من ورد النيل بدلًا من اعتباره عبئًا، في مجالات الطاقة الحيوية أو الأعلاف أو الصناعات البيئية".

