إعلان

إزالة 325 حالة تعدي بالمرحلة الأولى من الموجة الـ28 لاسترداد أملاك الدولة بالجيزة- صور

كتب : محمد أبو بكر

01:12 م 16/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    إزالة 325 حالة تعدي بالمرحلة الأولى من الموجة الـ28 لاسترداد أملاك الدولة بالجيزة (3)
  • عرض 4 صورة
    إزالة 325 حالة تعدي بالمرحلة الأولى من الموجة الـ28 لاسترداد أملاك الدولة بالجيزة (4)
  • عرض 4 صورة
    إزالة 325 حالة تعدي بالمرحلة الأولى من الموجة الـ28 لاسترداد أملاك الدولة بالجيزة (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ(28) لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمستمرة حتى 27 مارس الجاري وذلك للتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات وفرض سيادة القانون على الجميع دون استثناء.

وأوضح "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الجمعة، أن الحملات المكثفة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية أسفرت عن إزالة 325 حالة تعدٍّ، تنوعت بين المستهدفات الثلاثة (أملاك دولة – متغيرات مكانية – تعديات على الأراضي الزراعية)، وذلك على مساحات بلغت 84,738 مترًا مربعًا بنطاق الأحياء، بالإضافة إلى إزالة تعديات على مساحة 219 فدانًا و16 قيراطًا من الأراضي الزراعية بنطاق قرى المراكز والمدن.

وأكد محافظ الجيزة، أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في استرداد «حق الشعب» وفرض هيبة وسيادة القانون، مشيرًا إلى أن خطة العمل تستهدف الرصد الدقيق والتعامل الفوري مع المتغيرات المكانية غير القانونية التي يتم رصدها عبر الأقمار الصناعية، بما يضمن إزالة المخالفات في مهدها قبل أن تتحول إلى مخالفات جسيمة يصعب التعامل معها.

وأهابت محافظة الجيزة، بالمواطنين المتعدين، سرعة تقنين أوضاعهم القانونية وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، تجنبًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يوجه بإدخال مادة البرمجيات لـ750 ألف طالب بالمناهج اليابانية

محاور ورابط التسجيل في مؤتمر حقوق عين شمس 2026

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة التعديات على الأراضي الزراعية الأجهزة التنفيذية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قبل انطلاقها رسميًا| وكيل BYD بمصر يكشف عن تكنولوجيا سياراتها الكهربائية
أخبار السيارات

قبل انطلاقها رسميًا| وكيل BYD بمصر يكشف عن تكنولوجيا سياراتها الكهربائية
الحكومة تكشف حقيقة طرح مشروعات لشركة العاصمة بأسعار أقل من المتعارف عليها
أخبار مصر

الحكومة تكشف حقيقة طرح مشروعات لشركة العاصمة بأسعار أقل من المتعارف عليها

سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة
"الغاوي" آخر أعماله.. وفاة الفنان محمد الإمام بشكل مفاجئ
زووم

"الغاوي" آخر أعماله.. وفاة الفنان محمد الإمام بشكل مفاجئ
شاب يستعرض بسيارته أمام مدرستين بأكتوبر ويصيب سيدة وأطفالها.. والتعليم
مدارس

شاب يستعرض بسيارته أمام مدرستين بأكتوبر ويصيب سيدة وأطفالها.. والتعليم

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

كيف وصلت إلى المنوفية؟.. حكاية سيارة الشيخ الشعراوي المعروضة للبيع (صور)
- سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة