كشف الدكتور محمد اليمني، الباحث والمحلل السياسي، أن استخدام التصريحات في نطاق الحرب النفسية على الولايات المتحدة وإسرائيل ليس جديدًا على إيران أو إسرائيل أو واشنطن، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات تدل على استعداد إيران للدخول في حرب واسعة ورد فعل قوي ضد إسرائيل وقواعد الولايات المتحدة في المنطقة.

وقال اليمني خلال مداخلة هاتفية على فضائية القاهرة الإخبارية، إن المرحلة الأولى من العمليات انتهت بنجاح بحسب تقارير البنتاجون، بعد اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي وأكثر من 48 شخصية قيادية رفيعة المستوى داخل إيران، فيما تتلخص المرحلة الثانية في ثلاث أهداف رئيسية: شل الردع الإيراني بتدمير المنشآت الصاروخية، وقطع أذرع الصواريخ عبر استهداف مخازن وقواعد الإطلاق، والسيطرة على الأسطول الإيراني لمنع أي رد فعل في الممرات المائية.

وأضاف أن الولايات المتحدة قد تعطل مركز القرار الإيراني إذا تم تنفيذ هذه الأهداف، لكن قدرة إيران على التصدي لهذه الضربات ستظهر خلال الساعات القادمة، مؤكدًا أن تدخل روسيا من خلال تصريحات الرئيس فلاديمير بوتين بخصوص وقف توريد الغاز لأوروبا خطوة غير مباشرة لتهديد الولايات المتحدة واستغلال الذعر الأوروبي من ارتفاع أسعار الطاقة.

وأشار إلى أن استمرار الحرب يخدم المصالح الروسية على حساب التشتت الأمريكي في الشرق الأوسط وأوكرانيا، مشددًا على أن التصعيد يعكس استعداد إيران لرد قوي يستهدف إسرائيل وقواعد أمريكية في المنطقة.

