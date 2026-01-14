إعلان

ثريا البدوي رئيسا للجنة الإعلام بمجلس النواب

كتب : نشأت علي

01:55 م 14/01/2026

ثريا البدوي

أسفرت انتخابات لجنة الإعلام والثقافة والآثار عن فوز ثريا أحمد البدوي محمد حامد حسن رئيسا للجنة الإعلام بمجلس النواب وفاز عماد الدين حسن أحمد محمد وكيلا للجنة، وإنجي أنور محمد بدر وكيلا، وضحا مصطفى محمد محمد عاصي أمينا للسر.


ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ25 "الرئيس - الوكلين - أمين السر"، والذين يتم انتخابهم مع بداية كل دور انعقاد.

وتنص المادة 41 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.

ثريا البدوي مجلس النواب عماد الدين حسن أحمد انتخابات لجنة الإعلام والثقافة والآثار

