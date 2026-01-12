لأول مرة.. 3 سيدات يديرن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2026

الحكومة تكشف عن أخطر 10 شائعات في 2025.. تفاصيل

كتب- أحمد الجندي:

تنطلق الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد 2026 بعد قليل؛ حيث يبدأ المجلس اليوم الإثنين جلسته الإجرائية إيذانًا ببدء الفصل التشريعي الجديد.

وتُعقد الجلسة الإجرائية برئاسة أكبر الأعضاء سنًّا، النائبة عبلة الهواري، البالغة من العمر 79 عامًا، والتي تتولى إدارة الجلسة.

وتعاون النائبة عبلة الهواري في إدارة الجلسة كل من النائبة سجى هندي، المولودة في مايو عام 2000، والنائبة سامية الحديدي، المولودة في مارس عام 2000، وهما من حزب حماة وطن.

وتشهد هذه الجلسة سابقة برلمانية لافتة؛ حيث تُدار الجلسة الإجرائية لمجلس النواب لأول مرة في تاريخه بواسطة ثلاث سيدات.

