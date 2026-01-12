إعلان

لأول مرة.. 3 سيدات يديرن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2026

كتب : أحمد الجندي

11:48 ص 12/01/2026 تعديل في 01:02 م
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2026 (4)
  • عرض 9 صورة
    الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2026 (3)
  • عرض 9 صورة
    الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2026 (2)
  • عرض 9 صورة
    الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2026 (5)
  • عرض 9 صورة
    الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2026 (7)
  • عرض 9 صورة
    الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2026 (8)
  • عرض 9 صورة
    الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2026 (9)
  • عرض 9 صورة
    الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2026 (6)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد الجندي:

تنطلق الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد 2026 بعد قليل؛ حيث يبدأ المجلس اليوم الإثنين جلسته الإجرائية إيذانًا ببدء الفصل التشريعي الجديد.

وتُعقد الجلسة الإجرائية برئاسة أكبر الأعضاء سنًّا، النائبة عبلة الهواري، البالغة من العمر 79 عامًا، والتي تتولى إدارة الجلسة.

وتعاون النائبة عبلة الهواري في إدارة الجلسة كل من النائبة سجى هندي، المولودة في مايو عام 2000، والنائبة سامية الحديدي، المولودة في مارس عام 2000، وهما من حزب حماة وطن.

وتشهد هذه الجلسة سابقة برلمانية لافتة؛ حيث تُدار الجلسة الإجرائية لمجلس النواب لأول مرة في تاريخه بواسطة ثلاث سيدات.

اقرأ أيضاً:

اليوم.. آخر موعد لتوثيق عقود سكن الحجاج وبدء إصدار التأشيرات عقب الانتهاء من الإجراءات

تقلبات جوية عنيفة.. الأرصاد: أمطار رعدية ورياح واضطراب بالملاحة خلال ساعات

70% من المحركات مستوردة.. شعبة الأجهزة الكهربائية تحذر من تداعيات ارتفاع أسعار النحاس عالميًا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2026 مجلس النواب 2026 عبلة الهواري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قبل الشراء.. تعرف على أرخص سيارة عائلية لهيونداي في مصر
أخبار السيارات

قبل الشراء.. تعرف على أرخص سيارة عائلية لهيونداي في مصر
"الاتفاق تم بمدة العقد".. تفاصيل أولى صفقات الأهلي الأجنبية
رياضة محلية

"الاتفاق تم بمدة العقد".. تفاصيل أولى صفقات الأهلي الأجنبية
الجنيه يقفز لأعلى مستوى منذ التعويم في مارس 2024.. ما الأسباب؟
أخبار البنوك

الجنيه يقفز لأعلى مستوى منذ التعويم في مارس 2024.. ما الأسباب؟
انفجار أنبوبة غاز يصيب 10 أشخاص بحروق واختناقات في البحيرة
أخبار المحافظات

انفجار أنبوبة غاز يصيب 10 أشخاص بحروق واختناقات في البحيرة

«خلعته قبل الدخلة».. جزار بلبيس يُشوّه وجه عروسه ويُطلق عليها كلبًا شرسًا
أخبار المحافظات

«خلعته قبل الدخلة».. جزار بلبيس يُشوّه وجه عروسه ويُطلق عليها كلبًا شرسًا

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ارتفاع قياسي لأسعار الذهب والفضة خلال تعاملات اليوم.. فما السبب؟
"كنز في منزلك".. طريقة استخراج الذهب من هواتفك القديمة في دقائق (فيديو)
حالة الطقس في الساعات المقبلة.. الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة بهذه المناطق