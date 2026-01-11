تناولت برامج التوك شو، اليوم السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

الأرصاد تحذر من منخفض جوي قوي.. أمطار وبرودة شديدة تصل حد الصقيع

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأسبوع الحالي يشهد تقلبات جوية ملحوظة مع بداية موسم الشتاء والفترة الأولى من طوبة

وأشارت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، إلى أن يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين سيشهدان منخفضًا جويًا متعمقًا في الطبقات العليا يؤدي إلى أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري.

رئيس اتحاد الدواجن: لا مبالغة في الأسعار.. كيلو الجبنة يساوي 3 فرخات

أكد محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن الارتفاع الأخير في أسعار الدواجن يعود إلى إفطار الأقباط بعد الصيام الصغير وتزامنه مع زيادة الطلب في شهري رجب وشعبان استعدادًا لرمضان، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع طبيعي ومؤقت وليس مبالغة أو رفعًا متعمدًا.

وقال العناني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة "النهار"، إن السعر الحالي في المزرعة 70 جنيهًا للكيلو و80 جنيهًا للمستهلك يُعد عادلًا تمامًا.

نهاد أبو القمصان: 15 شخصًا يديرون 150 صفحة محرضة على العنف ضد النساء

أكدت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، أن القانون يلزم كل من يعلم بجريمة بالإبلاغ عنها، مشيرةً إلى التأثير الخطير لخطاب الكراهية والعنف المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت خلال حوارها على قناة النهار، أن هناك منشورات تحرض صراحة على العنف المنزلي والاعتداء على النساء والأطفال، مشيرةً إلى أمثلة تُروج لضرب الزوجة كبديل عن الطلاق.

مدينة طبية متكاملة بتكلفة 8.5 مليار جنيه.. متحدث الوزراء يوضح التفاصيل

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الدولة تشرع في تنفيذ مشروع قومي ضخم لإنشاء مدينة طبية متكاملة.

وقال الحمصاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، إن المشروع المقام على مساحة 37 فدانًا تتجاوز تكلفته التقديرية 8.5 مليار جنيه، موضحًا أن موعد الانتهاء منه مُقرر بحلول مارس 2028.

متحدث الوزراء: ضخ 222 مليار جنيه استثمارات في القطاع الصحي خلال 11 عامًا

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الدولة تضخ استثمارات ضخمة غير مسبوقة في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن تطوير المنظومة الصحية يأتي على رأس أولويات الدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضاف الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الاعلامية لبنى عسل، ببرنامج الحياة اليوم، على قناة الحياة، أن جولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم استهدفت متابعة أعمال إنشاء ورفع كفاءة عدد من المنشآت الطبية الحيوية في محافظتي القاهرة والجيزة.