متحدث الحكومة: خطة طموحة لتطوير النقل بالاعتماد على التصنيع المحلي

كتب- أحمد العش:

11:50 م 01/01/2026

المستشار محمد الحمصاني

علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على جولة التفقد التي أجراها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس، لمصنع سيماف، في إطار متابعة جهود الدولة لتوطين الصناعات الاستراتيجية، لا سيما في قطاع النقل والمواصلات.

وقال الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، إن مصنع سيماف شهد طفرة كبيرة في أعمال التطوير، مؤكدًا حرص الدولة على تعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في الصناعات الحيوية المرتبطة بمنظومة النقل.

وأشار متحدث الحكومة إلى أن مصر تمتلك خطة طموحة لتطوير قطاع النقل، ويأتي على رأس أولوياتها توفير عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق محليًا، بما يدعم البنية التحتية ويواكب التوسع في المشروعات القومية.

وأضاف محمد الحمصاني أن مصنع سيماف يلعب دورًا محوريًا في تلبية احتياجات السوق المحلية من وسائل النقل، فضلًا عن توفير العملة الصعبة التي كانت تُنفق سابقًا على استيراد عربات القطارات ومترو الأنفاق.

ولفت الحمصاني إلى أن أعمال التطوير بالمصنع شملت تحديث البنية التحتية، وتطوير خطوط الإنتاج والمعدات، إلى جانب تطبيق منظومة التحول الرقمي، موضحًا أن مصنع سيماف حصل على شهادات جودة عالمية واعتمادات دولية مكّنته من النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأكد المستشار محمد الحمصاني، في ختام تصريحاته، أن المصنع يولي اهتمامًا كبيرًا بتدريب الكوادر المصرية، ويعمل بنظام تحكم رقمي متكامل يتيح تصنيع مكونات دقيقة لعربات القطارات ومترو الأنفاق، بما يعزز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.

