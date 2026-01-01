أشاد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بالتحقيق الصحفي الذي نشره موقع "مصراوي" قبل يومين بعنوان "آيفون بماء زمزم"، والذي كشف أساليب التحايل على منظومة حوكمة التليفون المحمول الوارد من الخارج.

وقال "بدوي"، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، إن لجنة الاتصالات ستعقد اجتماعًا موسعًا مع بداية دور الانعقاد الجديد لمجلس النواب، بحضور ممثلي مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لبحث سبل سد الثغرات التي يستغلها بعض ضعاف النفوس للتحايل على القانون.

وأكد رئيس لجنة الاتصالات، أن التحرك البرلماني يستهدف مواجهة الاستغلال غير المشروع للمعتمرين البسطاء، دون المساس بحق المواطن في إدخال هاتف محمول واحد معفى من الجمارك كل ثلاث سنوات، وفقًا لما أقرّته الدولة.

وكان تحقيق "مصراوي»"، الذي أعده الزميل محمد سامي، قد كشف عن أساليب جديدة للتحايل على القرار الحكومي الصادر قبل نحو عام بشأن تنظيم دخول الهواتف المحمولة من الخارج، والذي يسمح للمواطن العائد من الخارج باصطحاب هاتف واحد معفى من الجمارك، بشرط تسجيله على المنظومة قبل مغادرة المطار.

ورصد التحقيق بدء محاولات الالتفاف على القرار منذ مارس الماضي، حيث تطورت من ممارسات فردية إلى نشاط منظم، استهدف بشكل خاص رحلات العمرة، مستغلًا أن غالبية المعتمرين لا يسافرون بشكل متكرر.

وأوضح التحقيق أن بعض التجار يقنعون المعتمرين باصطحاب هواتف حديثة، من بينها إصدارات جديدة من "آيفون"، وتسجيلها على جوازات سفرهم مقابل مبالغ مالية تصل إلى 5 آلاف جنيه، قبل أن تتطور الممارسات إلى تأجير رحلات عمرة كاملة بالتنسيق مع بعض المشرفين.

وأشار التحقيق إلى ظهور مجموعات عبر موقع "فيسبوك" لتنسيق هذه العمليات بشكل شبه علني، مؤكدًا أن تلك الممارسات تسببت في إهدار مليارات الجنيهات على الدولة نتيجة التهرب من الرسوم الجمركية المستحقة.

