تنويه جوي عاجل من الأرصاد: أمطار وطقس شديد البرودة الآن

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في تنويه عاجل، أن البلاد تشهد طقسًا شديد البرودة مع سقوط أمطار على مناطق شمال الجمهورية، تشمل محافظات مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ ودمياط.

وأوضحت الهيئة، في تنويهها العاجل، أن الأمطار متوسطة وقد تكون غزيرة في بعض المناطق، فيما تستمر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال الصعيد ووسط سيناء، ما قد يؤدي إلى أمطار خفيفة هناك.

اقرأ أيضًا:

أمطار قادمة.. الأرصاد تحُذر من حالة الطقس الساعات المقبلة

رسميًا.. مسابقة لتعيين 4500 طبيب بيطري| رابط التقديم والموعد