تنويه جوي عاجل من الأرصاد: أمطار وطقس شديد البرودة الآن

كتب- أحمد العش:

09:46 م 01/01/2026 تعديل في 09:49 م

أمطار رعدية غزيرة - أرشيفية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في تنويه عاجل، أن البلاد تشهد طقسًا شديد البرودة مع سقوط أمطار على مناطق شمال الجمهورية، تشمل محافظات مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ ودمياط.

وأوضحت الهيئة، في تنويهها العاجل، أن الأمطار متوسطة وقد تكون غزيرة في بعض المناطق، فيما تستمر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال الصعيد ووسط سيناء، ما قد يؤدي إلى أمطار خفيفة هناك.

