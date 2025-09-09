وزير الخارجية الأسبق: البيان الأمريكي حول هجوم إسرائيل على قطر "مضحك"

كتبت- داليا الظنيني:

وصف السفير محمد كامل عمرو، وزير الخارجية الأسبق، البيان الأمريكي بشأن الغارات الإسرائيلية على العاصمة القطرية الدوحة بأنه "مضحك"، مؤكدًا أن ما ورد فيه عن إبلاغ قطر مسبقًا بالهجوم غير صحيح، مشيرًا إلى أن الدوحة نفت تلقيها أي إشعار قبل الانفجارات.

وأضاف عمرو، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" على قناة MBC مصر، أن موقف الرئيس الأمريكي ترامب محاولة "مسك العصا من المنتصف" في وقت لا يحتمل ذلك، مؤكدًا أن الموقف يجب أن يكون إما مع المعتدي أو مع المستهدف.

وشدد الوزير الأسبق على أن ما حدث في الدوحة غير واضح حتى الآن، وقد يكون هناك ضحايا من المواطنين القطريين، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لو أرادت منع الهجوم لما حدث.

