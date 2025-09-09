إعلان

وزير الخارجية الأسبق: البيان الأمريكي حول هجوم إسرائيل على قطر "مضحك"

11:30 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

وزير الخارجية الأسبق محمد كامل عمرو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- داليا الظنيني:

وصف السفير محمد كامل عمرو، وزير الخارجية الأسبق، البيان الأمريكي بشأن الغارات الإسرائيلية على العاصمة القطرية الدوحة بأنه "مضحك"، مؤكدًا أن ما ورد فيه عن إبلاغ قطر مسبقًا بالهجوم غير صحيح، مشيرًا إلى أن الدوحة نفت تلقيها أي إشعار قبل الانفجارات.

وأضاف عمرو، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" على قناة MBC مصر، أن موقف الرئيس الأمريكي ترامب محاولة "مسك العصا من المنتصف" في وقت لا يحتمل ذلك، مؤكدًا أن الموقف يجب أن يكون إما مع المعتدي أو مع المستهدف.

وشدد الوزير الأسبق على أن ما حدث في الدوحة غير واضح حتى الآن، وقد يكون هناك ضحايا من المواطنين القطريين، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لو أرادت منع الهجوم لما حدث.

اقرأ أيضًا:

أول تعليق من الرئاسة المصرية على استهداف قيادات حماس في قطر

الكشف عن نسخة جديدة وكاملة من مرسوم كانوب لـ"بطليموس الثالث" بالشرقية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد كامل عمرو تفجيرات قطر قمة النار هجوم إسرائيل على قطر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* قطر تكذّب البيت الأبيض
السيسي: دعم مصر الكامل لما تتخذه قطر من إجراءات لحماية أمنها
ترامب لأمير قطر بعد الهجوم الإسرائيلي: هذا الأمر لن يتكرر على أراضيكم
عاجل - حماس تؤكد فشل اغتيال قادتها في الدوحة