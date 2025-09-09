"قصر العيني" يطلق مؤتمره السنوي للأشعة بمحور الذكاء الاصطناعي

كتب- عمر صبري:

انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي الثاني والعشرين للأشعة بكلية طب قصر العيني – جامعة القاهرة، برعاية وحضور الدكتور حسام صلاح مراد، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وبمشاركة قيادات وأساتذة الأشعة.

وأكد الدكتور حسام صلاح أن قصر العيني يتحمل مسؤولية تتجاوز كونه مؤسسة طبية، إذ يسعى لصناعة المستقبل، مشيرًا إلى أن تخصيص المؤتمر هذا العام لمناقشة الذكاء الاصطناعي يعكس وعيًا بضرورة الانتقال من موقع "المستهلك" إلى موقع "المنتج" للتقنيات الحديثة، ضمن الاستراتيجية التي أطلقتها جامعة القاهرة برعاية رئيسها الدكتور محمد سامي عبد الصادق.

وشدد على أن اللحاق بركب الذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة حتمية تفرضها رؤية مصر 2030، وأن التحول الرقمي في كلية الطب والمستشفيات الجامعية يجب أن يقوم على البحث العلمي والتكاتف والعمل المشترك.

وفي كلمته، أوضح الدكتور هاني العسلي، أن العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والأطباء يجب أن تقوم على التكامل لا الاستبدال، فالتقنية تضيف السرعة والدقة بينما يظل الطبيب حاملًا للرؤية الإنسانية والسريرية، داعيًا إلى الاستثمار في تدريب الكوادر مع الحفاظ على البعد الإنساني للمهنة.

من جانبه، أكد الدكتور عمر عزام أن انعقاد المؤتمر بهذا الزخم يعكس انفتاح قصر العيني على المجتمع الطبي ودوره كمنبر وطني لمناقشة قضايا المستقبل.

فيما شدد الدكتور عمر معاوية، رئيس قسم الأشعة ورئيس المؤتمر، على أن اختيار محور الذكاء الاصطناعي لم يأتِ صدفة، بل لأنه واقع مؤثر في ممارسة الأشعة، والغاية هي تطويع التكنولوجيا لخدمة المريض وتعزيز دور الطبيب.

