الرئيس السيسي وملك الأردن يبحثان تداعيات الهجوم الإسرائيلي على قطر

كتب- محمد نصار:

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية في أعقاب الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف اليوم دولة قطر الشقيقة.

وأعرب الزعيمان، عن إدانتهما الشديدة واستنكارهما البالغ لهذا العمل العدواني المرفوض، باعتباره انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة عربية شقيقة، وتجاوزًا فاضحًا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الجانبين شددا على خطورة التصعيد الإسرائيلي غير المبرر، لا سيّما في ظل استمرار دولة قطر في أداء دورها الحيوي في جهود الوساطة الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء المأساة الإنسانية التي خلّفتها الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ ما يقارب العامين.

وفي هذا السياق، جدّد الزعيمان تضامنهما الكامل مع دولة قطر، مؤكدين دعمهم لاستقرارها، وصون سيادتها، وسلامة ووحدة أراضيها في مواجهة هذا العدوان غير المقبول.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاتصال شهد توافقًا بين الرئيس السيسي وجلالة الملك عبد الله الثاني بشأن أهمية مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق بين مصر والأردن، في ضوء ما يمثله التصعيد الإسرائيلي السافر من تهديد بالغ الخطورة قد يجرّ المنطقة نحو مزيد من التوتر وانعدام الاستقرار.

كما تم التأكيد على ضرورة الإسراع في تحقيق التهدئة، ووقف كافة الأعمال الاستفزازية التي لا تؤدي إلا إلى تعميق الأزمة في الشرق الأوسط.

