كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أدان الدكتور احمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بشدَّة العدوان الإرهابي الذي استهدف عددًا من قيادات وفد التفاوض الفلسطيني في دولة "قطر" الشَّقيقة.

وقال "الطيب"، عبر حسابه على "فيسبوك": هذا العدوان الذي يكشف عن نوايا الاحتلال ومخططاته في نشر الفوضى والعبث بأمن المنطقة واستقرارها، واستباحة أراضيها ومقدَّرات شعوبها، وتحويلها إلى ساحة مشتعلة بالصراعات والحروب.

وأضاف شيخ الأزهر، أن هذا العدوان الخطير على سيادة دولة "قطر" الشقيقة يحتِّم على العالم العربي والإسلامي الاتحاد لوقف غطرسة هذا الكيان المحتل وسلوكه الإجرامي.

