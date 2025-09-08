كتب- حسن مرسي:

توقع فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن يشهد مجلس النواب المقبل تحالفًا سياسيًّا وقيادة موحدة لأكبر أربعة أحزاب تحت القبة.

وأشار زهران، خلال حواره ببرنامج "الطريق إلى البرلمان"، الذي يقدمه الكاتب الصحفي محمد سامي عبر منصات موقع مصراوي، إلى أن هناك إرادة واضحة لإنهاء حالة الفرقة بين هذه الأحزاب أو على الأقل تخفيف حدتها، وهو ما ظهر جليًّا في الإعلان عن تحالف انتخابي مبكر يضم أربعة أحزاب كبرى.

وأضاف رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الإعلان عن هذا التحالف يُعد ردًّا ضمنيًّا على فكرة أن القائمة الانتخابية مجرد تحالف انتخابي.

وأكد أن هذا التحالف السياسي سيستمر داخل البرلمان، وهو ما يعني أننا قد نشهد مشهدًا مشابهًا لتحالف "دعم مصر" في عام 2015.

وأوضح أنه من المحتمل أن يكون للأحزاب الأربعة الكبرى، وهي "مستقبل وطن" و"حماة الوطن" و"الجبهة الوطنية" و"الشعب الجمهوري"، هيئة برلمانية شبه موحدة وقيادة موحدة أو شبه موحدة، بدلًا من المشهد السابق الذي كانت فيه كل هيئة برلمانية تعمل بشكل منفصل.

وأشار زهران إلى أن أحد التفسيرات لهذا التوجه هو أن مقاعد حزب "مستقبل وطن" قد انخفضت في الانتخابات الأخيرة، مما يجعله بحاجة إلى هذا التحالف لتحقيق أغلبية مريحة.

وأوضح رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن حجم الخلافات بين هذه الأحزاب أصبح ملحوظًا جدًّا، وهو ما لا يلقى ترحيبًا لدى الرأي العام والمجتمع السياسي.

وشدّد على أن هذه الخلافات لم تكن مريحة، وأن توحيد الصفوف سيعكس "درجة من التناغم" ستنعكس إيجابًا على القرارات والممارسات داخل البرلمان.