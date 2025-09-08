يحيي قلاش: هناك مؤشرات خطيرة توحي بتدني الأوضاع المعيشية للصحفيين

كتب- عمرو صالح:

تصوير- هاني رجب:

قال الكاتب يحيي قلاش نقيب الصحفيين الأسبق، إن الوضع العام للصحافة والإعلام في مصر لا يمكن أن يستمر على هذا النمط الذي أدى إلى تدهور أوضاعها لمستويات مدنية للغاية.

وأوضح "قلاش"، أن هناك مؤشرات خطيرة توحي بتدني الأوضاع المعيشية للصحفيين، وضعف الأجور بالمؤسسات الصحفية، مشيرًا إلى أن ضيق هامش الحرية سبب أساسي لركود المهنة بصفة عامة.

وتطرق قلاش للحديث عن المؤقتين بالصحف القومية، قائلًا: "المؤقتين بالصحف القومية قنبلة موقوتة وتعيينهم أمر حتمي للنهوض بها".

واختتم قلاش حديثه مؤكدًا على ان الصحافة ليست جزيرة منعزلة بل جزء وركيزة أساسية من المناخ العام.

جاء ذلك خلال كلمته بأول اجتماعات التي دعا إليها مجلس النقابة في اجتماعه الأخير؛ لوضع خارطة طريق لتطوير الصحافة المصرية والذي جاء في إطار توصيات المؤتمر، ومخرجات لقاء الرئيس مع رؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية، والتي أوصت بضرورة التزام الدولة بدعم حرية التعبير واحتضان كافة الآراء.