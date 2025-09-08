إعلان

تعديلات قانون الإيجار الجديد تدخل حيز التنفيذ.. حكم بطرد مستأجر لانتهاء العلاقة الإيجارية

06:15 م الإثنين 08 سبتمبر 2025

المحامية نهاد أبو القمصان

كتب- أحمد عبدالمنعم:

حصلت المحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان على أول حكم طرد تنفيذًا لقانون الإيجار الجديد 2025، والخاص بالقانون رقم ٤ لسنة ٩٦.

وقالت "أبو القمصان"، في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، :"مكتبنا حصل على أمر طرد بأمر على عريضة المحكمة حكمت بتسليم شقة سكنية لمالكها بعد انتهاء عقد الإيجار وكان الأساس دعوى طرد أول درجة واستئناف".

وأضافت: "بمجرد انتهاء مدة العقد يتم تسليم الشقة للمالك أو التسليم القانوني بأمر على عريضة وليس دعوى قضائية، أما عقود الإيجار القديم هيتم الطرد وفقًا للشروط مثل توافر شقة تانية أو الغلق بلا أسباب لأكثر من سنة أو بعد مرور 7 سنوات".

وتابعت: "القانون الجديد بيأكد أن مفيش إيجار للأبد.. العلاقة بين المالك والمستأجر هتبقى بعقد محدد المدة بس".

واختتمت: "لكل الزملاء المحامين والمحاميات اللى بيقولو القانون مادخلش حيز النفاذ والأوامر بتترفض أدي أمر تم الموافقة عليه".

