إعلان

الأعلى للإعلام يناقش تطوير الإعلام مع رؤساء القنوات ومقدمي البرامج

01:55 م الإثنين 08 سبتمبر 2025

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن المجلس الأعلى للإعلام، إنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام، فإن المجلس سيناقش مع رؤساء وممثلي القنوات الفضائية ومقدمي البرامج الحوارية السياسية سبل تطوير المحتوى الإعلامي.

وفي سياق متصل، وجَّه خالد البلشي نقيب الصحفيين الدعوةَ لمجلس أمناء المؤتمر العام السادس للصحفيين وجميع المشاركين في أعمال المؤتمر ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة والحزبية والمواقع الإلكترونية المرخصة، والنقابيين السابقين؛ لحضور أول الاجتماعات التي دعا إليها مجلس النقابة في اجتماعه الأخير؛ لوضع خارطة طريق لتطوير الصحافة المصرية في إطار توصيات المؤتمر، ومخرجات لقاء الرئيس مع رؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية، والتي أوصت بضرورة التزام الدولة بدعم حرية التعبير واحتضان كافة الآراء.

وقبل أسبوعين وتفعيلا لتوجيه الرئيس، وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالبدء فورًا في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوضع هذه الخارطة، على أن تضم مجموعة العمل المشكلة لذلك جميع الخبراء والمتخصصين، وعدم انفراد أية جهة بوضع خريطة الطريق المطلوبة لتطوير منظومة الإعلام المصري، من أجل الوصول لمنتج إعلامي يسهم فى تعزيز الوعى، وغرس الانتماء، ومساعدة صناع القرار، وكشف الحقائق، ودحض الشائعات، مؤكدا الاهتمام بجميع الآراء والأفكار، فالساحة تستوعب الجميع، والحكومة ترحب بمختلف الآراء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المجلس الأعلى للإعلام تطوير الإعلام رؤساء القنوات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
بعد واقعة الإساءة للمولد النبوي.. إجراء عاجل لوزير الأوقاف للحفاظ على المنابر

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بالصور- بحيرة تظهر فجأة في صحراء المنيا.. ما القصة؟
وزير المالية: صعب أن تنخفض كل الأسعار مرة واحدة.. السوق عرض وطلب
شكوى عاجلة من الاتحاد الإثيوبي ضد منتخب مصر.. التفاصيل كاملة
ساويرس: السوق العقارية تعاني.. وإنشاء الوحدة يمثل 25% من الأسعار المعلنة