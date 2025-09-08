الأعلى للإعلام يناقش تطوير الإعلام مع رؤساء القنوات ومقدمي البرامج

كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن المجلس الأعلى للإعلام، إنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام، فإن المجلس سيناقش مع رؤساء وممثلي القنوات الفضائية ومقدمي البرامج الحوارية السياسية سبل تطوير المحتوى الإعلامي.

وفي سياق متصل، وجَّه خالد البلشي نقيب الصحفيين الدعوةَ لمجلس أمناء المؤتمر العام السادس للصحفيين وجميع المشاركين في أعمال المؤتمر ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة والحزبية والمواقع الإلكترونية المرخصة، والنقابيين السابقين؛ لحضور أول الاجتماعات التي دعا إليها مجلس النقابة في اجتماعه الأخير؛ لوضع خارطة طريق لتطوير الصحافة المصرية في إطار توصيات المؤتمر، ومخرجات لقاء الرئيس مع رؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية، والتي أوصت بضرورة التزام الدولة بدعم حرية التعبير واحتضان كافة الآراء.

وقبل أسبوعين وتفعيلا لتوجيه الرئيس، وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالبدء فورًا في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوضع هذه الخارطة، على أن تضم مجموعة العمل المشكلة لذلك جميع الخبراء والمتخصصين، وعدم انفراد أية جهة بوضع خريطة الطريق المطلوبة لتطوير منظومة الإعلام المصري، من أجل الوصول لمنتج إعلامي يسهم فى تعزيز الوعى، وغرس الانتماء، ومساعدة صناع القرار، وكشف الحقائق، ودحض الشائعات، مؤكدا الاهتمام بجميع الآراء والأفكار، فالساحة تستوعب الجميع، والحكومة ترحب بمختلف الآراء.