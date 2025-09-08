كتب- محمد نصار:

حالة من الجدل انتشرت خلال الأيام الماضية بسبب اشتراكات الأتوبيس الترددي BRT على الدائري لطلاب المدارس والجامعات، بسبب وصول الاشتراكات إلى ما يقرب من 3000 جنيه.

وزارة النقل من جانبها أكدت، في بيانات سابقة، أن اشتراكات الأتوبيس الترددي، للطلاب فقط، بخصومات خاصة وأسعار مخفضة عن التذاكر العادية المتاحة للجميع بما فيهم الطلاب.

أسعار اشتراكات الأتوبيس الترددي

1- اشتراك لمدة 3 أشهر بإجمالي 120 رحلة ذهاب وعودة

- 350 جنيهًا لعدد 4 محطات.

- 680 جنيهًا لعدد 10 محطات.

- 1010 جنيهات لعدد 15 محطة.

2- اشتراك 6 أشهر بإجمالي 240 رحلة ذهاب وعودة

- 680 جنيهًا لعدد 4 محطات.

- 1340 جنيهًا لعدد 10 محطات.

- 2000 جنيه لعدد 15 محطة.

3- اشتراك لمدة 9 أشهر بإجمالي 360 رحلة ذهاب وعودة

- 1010 جنيها لعدد 4 محطات.

- 2000 جنيه لعدد 10 محطات.

- 2990 جنيهًا لعدد 15 محطة.

أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي BRT

- 5 جنيهات حتى 4 محطات.

- 10 جنيهات حتى 9 محطات.

- 15 جنيهًا حتى 14 محطة.

الفرق بين أسعار التذاكر والاشتراكات

أكد مصدر مسؤول بوزارة النقل، أن اشتراكات الأتوبيس الترددي محددة بتوقيت وعدد رحلات ذهاب وعودة.

وفسر المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، عدد رحلات الذهاب والعودة، قائلًا إن الاشتراك الربع سنوي "3 أشهر" يتيح 120 رحلة ذهاب وعودة، بمعنى أن عدد رحلات الذهاب 60 رحلة وعدد رحلات العودة 60 رحلة.

وأجرى مصراوي، مقارنة لتوضيح حجم التوفير بين التذاكر العادية والاشتراكات المخفضة، وفق عدد الرحلات وليس الأيام، وتبين ما يلي:

1- 3 أشهر - 120 رحلة

- 4 محطات (350 جنيهًا للاشتراك - 600 جنيه للتذكرة).

- 9 محطات (680 جنيهًا للاشتراك - 1080 جنيهًا للتذكرة).

- 14 محطة (1010 جنيهات للاشتراك - 1800 جنيه للتذكرة).

2- 6 أشهر - 240 رحلة

- 4 محطات (680 جنيهًا للاشتراك - 1200 جنيه للتذكرة).

- 9 محطات (1340 جنيهًا للاشتراك - 2400 جنيه للتذكرة).

- 14 محطة (2000 جنيه للاشتراك - 3600 جنيه للتذكرة).

3- 9 أشهر - 360 رحلة

- 4 محطات (1010 جنيهات للاشتراك - 1800 جنيه للتذكرة).

- 9 محطات (2000 جنيه للاشتراك - 3600 جنيه للتذكرة).

- 14 محطة (2990 جنيهًا للاشتراك - 5400 جنيه للتذكرة).

وتمتد المرحلة الأولى لمسافة 35 كم، من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي وحتى محطة أكاديمية الشرطة، وتشمل 14 محطة رئيسية تم تجهيزها لتقديم خدمة متميزة وآمنة للركاب.

