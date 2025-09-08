وزير المالية: أنا أهلاوي وكنت مهاجمًا في نادي هليوبوليس

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن عشقه لكرة القدم كان جزءًا أساسيًا من حياته قبل أن يتحول إلى عالم الاقتصاد، مشيرًا إلى أن مشواره الرياضي كلاعب مهاجم ثم لاعب خط وسط في نادي هليوبوليس شكّل مرحلة مهمة في مسيرته.

خلال حواره مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" على قناة الحياة، قال كجوك، إن قرارًا مصيريًا اتخذه خلال دراسته بالجامعة الأمريكية بالقاهرة غيّر مسار حياته، حيث انجذب إلى علم الاقتصاد واختار التخصص فيه.

وأوضح الوزير أن دراسته لمادة اقتصادية أكاديمية كانت نقطة التحول التي دفعته للتعمق في هذا المجال، تاركًا خلفه مسيرة كروية واعدة.

وأضاف أن هذا الاختيار كان أول قرار اقتصادي مهم في حياته، مؤكدًا أنه أعاد صياغة مستقبله بالكامل.

وتابع كجوك مشيرًا إلى انتمائه الكروي للنادي الأهلي، معبرًا عن إعجابه بنجوم مثل أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، وعلي معلول الذي وصفه بـ"الأسطورة"، إلى جانب محمد مجدي أفشة وإبراهيم عادل.

وأكد أن نشأته في أسرة تدعم حرية الاختيار ساعدته على اتخاذ قراراته بحرية، سواء في الرياضة أو الاقتصاد.

وأشار كجوك إلى أن شقيقه الإعلامي كريم كجوك قدم برامج مؤثرة في المجتمع المصري، مؤكدًا أن بيئة الأسرة شجعت كل فرد على تحقيق طموحاته.