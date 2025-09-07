كتبت- نور العمروسي:

عقدت لجنة المشاركة السياسية برئاسة الدكتورة رشا مهدي عضوة المجلس ومقررة اللجنة بمشاركة عدد من أعضاء اللجنة اجتماعها الدوري.

وأكدت الدكتورة رشا مهدى مقررة لجنة المشاركة السياسية إلى أن التثقيف السياسي والتدريب المستمر يمثلان حجر الأساس في بناء وعي حقيقي يعزز المشاركة السياسية الفعالة في المرحلة المقبلة.

وخلال اللقاء تم استعراض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية إلى جانب مناقشة خطة العمل المقبلة استعدادا الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

واستعرضت اللجنة أبرز الأنشطة السابقة والتى تضمنت الزيارات الميدانية لعدد من الجامعات المصرية وهى جامعة بورسعيد والمنيا وبنى سويف والإسكندرية ضمن مبادرة " معا بالوعى نحميها".

كما ناقشت اللجنة بعض المقترحات لتكثيف التوعية بالانتخابات البرلمانية القادمة ومنها تنظيم حملات توعية وندوات في المدارس والجامعات ومراكز الشباب وتنفيذ تدريبات فى مجال التثقيف السياسي والقيادة للفتيات والشباب بالتعاون مع لجنتي الشباب والمحافظات وتنظيم محاكاة برلمانية ومبادرات ومناظرات لتأهيل كوادر سياسية قادرة على العمل العام.