إعلان

لجنة المشاركة السياسية تعقد اجتماعها الدوري لمناقشة خطتها استعدادًا للانتخابات البرلمانية

10:01 م الأحد 07 سبتمبر 2025

لجنة المشاركة السياسية تعقد اجتماعها الدوري لمناقش

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نور العمروسي:

عقدت لجنة المشاركة السياسية برئاسة الدكتورة رشا مهدي عضوة المجلس ومقررة اللجنة بمشاركة عدد من أعضاء اللجنة اجتماعها الدوري.

وأكدت الدكتورة رشا مهدى مقررة لجنة المشاركة السياسية إلى أن التثقيف السياسي والتدريب المستمر يمثلان حجر الأساس في بناء وعي حقيقي يعزز المشاركة السياسية الفعالة في المرحلة المقبلة.

وخلال اللقاء تم استعراض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية إلى جانب مناقشة خطة العمل المقبلة استعدادا الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

واستعرضت اللجنة أبرز الأنشطة السابقة والتى تضمنت الزيارات الميدانية لعدد من الجامعات المصرية وهى جامعة بورسعيد والمنيا وبنى سويف والإسكندرية ضمن مبادرة " معا بالوعى نحميها".

كما ناقشت اللجنة بعض المقترحات لتكثيف التوعية بالانتخابات البرلمانية القادمة ومنها تنظيم حملات توعية وندوات في المدارس والجامعات ومراكز الشباب وتنفيذ تدريبات فى مجال التثقيف السياسي والقيادة للفتيات والشباب بالتعاون مع لجنتي الشباب والمحافظات وتنظيم محاكاة برلمانية ومبادرات ومناظرات لتأهيل كوادر سياسية قادرة على العمل العام.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتورة رشا مهدي الجامعات المصرية الانتخابات البرلمانية المدارس والجامعات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان