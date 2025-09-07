إعلان

مد فترة التقديم لاشتراكات طلاب الأتوبيس الترددي حتى 25 سبتمبر

05:14 م الأحد 07 سبتمبر 2025

اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلاب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة النقل، بالتعاون مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري، والشركة المصرية للأتوبيس الترددي، عن مد فترة تقديم طلبات الاشتراك الخاصة بالطلاب مستخدمي الأتوبيس الترددي حتى يوم الخميس الموافق 25 سبتمبر 2025.

ويأتي هذا القرار بهدف إتاحة مزيد من الوقت أمام الطلاب لاعتماد استمارات الاشتراك من جهاتهم التعليمية، بما يضمن سهولة الحصول على الخدمة وتخفيف الأعباء عنهم مع بداية العام الدراسي الجديد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأتوبيس الترددي اشتراكات الأتوبيس الترددي وزارة النقل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

زلزال بقوة 4.9 ريختر شمال مطروح.. بيان عاجل من البحوث الفلكية بالتفاصيل
في 7 أيام.. تراجع أسعار 14 سيارة جديدة بمصر حتى 250 ألف جنيه
تحقيقات وتوقيف شرطيين.. غضب بعد مقتل مصري في معبر "أمساعد" الليبي
خسوف القمر الكلي النادر.. خريطة 11 منطقة يمكنها متابعة الظاهرة