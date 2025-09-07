مد فترة التقديم لاشتراكات طلاب الأتوبيس الترددي حتى 25 سبتمبر

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة النقل، بالتعاون مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري، والشركة المصرية للأتوبيس الترددي، عن مد فترة تقديم طلبات الاشتراك الخاصة بالطلاب مستخدمي الأتوبيس الترددي حتى يوم الخميس الموافق 25 سبتمبر 2025.

ويأتي هذا القرار بهدف إتاحة مزيد من الوقت أمام الطلاب لاعتماد استمارات الاشتراك من جهاتهم التعليمية، بما يضمن سهولة الحصول على الخدمة وتخفيف الأعباء عنهم مع بداية العام الدراسي الجديد.