بالأسماء.. حركة ترقيات لعدد من قيادات شركات الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

أصدر عدد من رؤساء شركات توزيع وإنتاج الكهرباء حركة ترقيات بمختلف القطاعات؛ لرفع مستوى الأداء وتجديد الدماء بقطاعات الشركات المختلفة.

ترقيات شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

أصدر المهندس خالد مسعود غمري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، قرارًا بترقية المهندس أحمد عبد الباري فودة، لشغل وظيفة رئيس قطاعات الشبكات والتحكم؛ فى إطار العمل المستمر على رفع مستوى الأداء وتجديد الدماء بقطاعات الشركة المختلفة .

ترقيات شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء

وأصدر المهندس إيهاب الفقي، رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، قرارًا بتكليف المهندسة إيمان يونس الفار، رئيس قطاع شبكات توزيع المنتزه، بالإشراف على أعمال وظيفة رئيس قطاعات شبكات التوزيع لمدة ٦ أشهر قابلة للتجديد أو لحين شغل الوظيفة.

ترقيات بالبحيرة لتوزيع الكهرباء

وأصدر المهندس بهجت عبد الحليم، رئيس مجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، قرارًا بترقية المحاسب ياسر سعد؛ لشغل وظيفة رئيس قطاع الشؤون التجارية لمطروح والساحل الشمالي.

وأصدر بهجت قرارًا بتعيين المحاسب باسم فؤاد أباظة، رئيسًا لقطاع الشؤون التجارية بشمال البحيرة.

ترقيات بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء

وأصدر المهندس أشرف يوسف، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، قرارًا بتعيين الكيميائي حسام محمود محمد علي معوض، مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية والدفاع المدني بمحطة توليد كهرباء غرب دمياط (شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء).

وتضمنت القرارات أيضًا ترقية المحاسب مازن الجاويش، بوظيفة مدير عام للإدارة العامة؛ لضمان وتأكيد الجودة المالية بقطاعات الشؤون المالية بالشركة.

وقرر يوسف ترقية المحاسب محمد علي عبد الرحمن، لوظيفة مدير عام للإدارة العامة للدراسات والتخطيط المالي بقطاعات الشؤون المالية بالشركة.