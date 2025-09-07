

كتب- محمد فتحي:

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 7-9-2025 على كافة مدن ومحافظات الجمهورية.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يشهد طقس اليوم الأحد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أيضا أن يشهد طقس اليوم معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة على مدن ومحافظات الجمهورية وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 23 والعظمى 33 درجة.

- العاصمة الإدارية الصغرى 22 والعظمى 33 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 22 والعظمى 34 درجة.

- بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 31 درجة.

- الإسماعيلية الصغرى 23 والعظمى 35 درجة.

- السويس الصغرى 24 والعظمى 34 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 27 والعظمى 37 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 23 والعظمى 30 درجة.

- العلمين الصغرى 22 والعظمى 29 درجة.

- مطروح الصغرى 23 والعظمى 30 درجة.

- الغردقة الصغرى 28 والعظمى 37 درجة.

- مرسى علم الصغرى 28 والعظمى 38 درجة.

- الفيوم الصغرى 23 والعظمى 34 درجة.

- بنى سويف الصغرى 22 والعظمى 34 درجة.

- المنيا الصغرى 22 والعظمى 34 درجة.

- أسيوط الصغرى 23 والعظمى 35 درجة.

- سوهاج الصغرى 24 والعظمى 37 درجة.

- قنا الصغرى 25 والعظمى 40 درجة.

- الأقصر الصغرى 25 والعظمى 40 درجة.

- أسوان الصغرى 26 والعظمى 40 درجة.

- الوادي الجديد الصغرى 22 والعظمى 38 درجة.