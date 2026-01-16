نقيب الأشراف: طفرة غير مسبوقة في عمارة المساجد خلال عهد الرئيس السيسي

أدى السيد الشريف نقيب السادة الأشراف، صلاة الجمعة بمسجد العزيز الحكيم بحي المقطم بالقاهرة، بعد أن افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسميًا، فجر اليوم.

وأدى صلاة الجمعة بالمسجد، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور هاني سويلم وزير الري، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وعددا من قيادات الأزهر والأوقاف.

وقال نقيب السادة الأشراف، إن مسجد العزيز الحكيم يُعد صرحًا عملاقًا ومؤسسة دينية متكاملة، وينضم إلى قائمة المساجد العملاقة التي تقدم خدمات مجتمعية مختلفة، والتي تم تشييدها في الجمهورية الجديدة.

وأكد نقيب السادة الأشراف، أن مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تشهد طفرة غير مسبوقة في إعمار مساجد آل البيت والمساجد بصفة عامة، سواء من حيث التوسع في إنشائها أو من حيث الأنشطة الدعوية والعلمية التي تقام بها، لتؤدي رسالتها الكاملة في ترسيخ القيم الأخلاقية الرفيعة اللازمة لبناء الإنسان وصون الوطن.

ووجه نقيب السادة الأشراف، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي لحرصه الشديد على العناية ببيوت الله عز وجل، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والعاملين بالوزارة لحرصهم على أن تكون مساجد مصر منارة للمعرفة.