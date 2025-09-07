مصدر يكشف الموعد النهائي لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

كتب- عمرو صالح:

كشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن الموعد النهائي لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة بعد مشروع تطوير شامل للحديقة استمر لأكثر من عامًا.

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي أنه يجرى خلال الفترة الحالية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التطوير، مؤكدًا أن الافتتاح الرسمي للحديقة لن يكون خلال العام الحالي 2025 ومن المتوقع خلال الربع الأخيرة من يناير 2026.

ويهدف مشروع تطوير حديقة الحيوان إلى تحويلها إلى وجهة سياحية عالمية متكاملة مع ربطها بحديقة الأورمان عبر نفق جديد، ويتضمن إنشاء بيئات حديثة للحيوانات وعروض تفاعلية جديدة، بالإضافة إلى رفع كفاءة البنية التحتية والحفاظ على المعالم التاريخية للحديقتين.

وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 2.3 مليار جنيه، وتستهدف إعادة الحديقتين إلى مكانتها السياحية الهامة، مع الالتزام بأعلى معايير الرعاية الدولية للحيوانات.

اقرأ أيضا:

القاهرة 33 درجة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة

عباس شراقي: بدء ارتفاع معدل هطول الأمطار في حوض النيل الأزرق