وزير الطيران: مصر لا تبيع مطاراتها وستظل أصل سيادي للدولة

كتب- حسن مرسي:

أكد الطيار سامح زكي الحفني، وزير الطيران المدني، أن مطارات مصر ستظل أصل سيادي للدولة ولن يتم بيعها، مشيرًا إلى أن مشاركة القطاع الخاص في إدارتها وتشغيلها تأتي ضمن الممارسات العالمية المعتمدة في معظم الدول المتقدمة.

وقال الحفني خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على MBC مصر: "معظم المطارات الكبرى عالميًا تديرها شركات متخصصة ذات خبرة دولية في هذا المجال"، موضحًا: "هنجيب ناس متخصصة لإدارة مطارات مثل الأقصر وأبو سمبل وأسوان وبرج العرب وغيرها".

وأضاف الوزير أن الوزارة تخطط لإنشاء مبنى الركاب رقم 4 في مطار القاهرة، مؤكدًا أن المبنى الجديد سيضاعف عدد الركاب إلى 65 مليون مسافر سنويًا، مشيرًا إلى أن التكلفة التقديرية للمشروع تصل إلى "4.5 مليار جنيه خلال 4 سنوات.

وأشار الحفني إلى مشروعات التطوير الجارية، قائلاً: "تم تطوير وتحسين حمامات مطار القاهرة بتكلفة 300 مليون جنيه لخدمة 110 ألف راكب يوميًا"، لافتًا إلى أن التطوير شمل توفير "حمامات لذوي الهمم" لتكون متوافقة مع المعايير الدولية.

وأشار وزير الطيران إلى أداء شركة مصر للطيران، موضحًا أن الشركة كانت تحقق أرباحًا قبل عام 2010، لكنها تأثرت سلبًا بثورتي 2011 و2013 ثم جائحة كورونا، مؤكدًا أن الخسائر انخفضت من 30 مليار جنيه إلى 13 مليار جنيه حاليًا، مع التطلع إلى تصفيرها خلال 4 سنوات من الآن.

وعن دخول المستثمرين لسوق الطيران المصري، قال وزير الطيران المدني: "بنشجع المستثمرين على دخول سوق الطيران، دايمًا بقول للمستثمر إنك تفتح شركة طيران أسهل ما تفتح سوبر ماركت".