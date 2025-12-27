إعلان

طارق النبراوي يعلن عدم ترشحه لانتخابات نقابة المهندسين المقبلة

كتب : محمد عبدالناصر

08:52 م 27/12/2025

المهندس طارق النبراوى نقيب مهندسي مصر

أعلن المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين ورئيس اتحاد المهندسين العرب، عدم ترشحه لانتخابات نقابة المهندسين المقبلة.

وأوضح النبراوي خلال احتفاليه اختياره رئيسا لاتحاد المهندسين العرب، أنه اتخذ هذا القرار منذ فترة طويلة، وحرص على عدم الإعلان عنه من قبل، حرصًا على استمرار العمل داخل النقابة.

وشدد على أن الانتخابات المقبلة تمثل محطة مهمة، داعيًا المهندسين إلى حسن الاختيار، وعدم الانحياز إلى فصيل بعينه، مؤكدًا أنه سيكون على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن النقابة تتسع للجميع، مع بذل كل الجهود لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

ودعى أعضاء الجمعية العمومية إلى اختيار من يخدم النقابة ويعمل من أجل مصالحها، وليس من يسعى إلى منصب.

انتخابات نقابة المهندسين نقيب المهندسين طارق النبراوي

