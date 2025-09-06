كتب- عمرو صالح:

كرمت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، نخبة من كبار نجوم ماسبيرو، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية.

وبحسب البيان منحت الهيئة وسام ماسبيرو للإبداع لكل من: فهمي عمر وسناء منصور وإيناس جوهر ونهال كمال، في إطار فعاليات صالون ماسبيرو الثقافي باستديو أحمد زويل.

وكان صالون ماسبيرو، شهد لقاءً فكريًا لوزير الخارجية بشأن السياسة الخارجية المصرية في عهد الرئيس السيسي، وقدم الصالون وأدار النقاش الإعلامي مسعد أبو ليلة.

وقال الدكتور بدر عبد العاطي، إن النظام الدولي يشهد حالة مخاض غير معروفة الشكل النهائي، مؤكدًا أنه لن يكون أحادي القطبية بل متعدد الأقطاب.

وأضاف عبد العاطي في جلسة حوارية بصالون ماسبيرو الثقافي، أن مصر لديها علاقات مميزة مع جميع الأطراف، وأن الحالة المصرية تفرض عليها عدم الاستقطاب والحفاظ على علاقات جيدة مع الجميع والابتعاد الكامل عن الاستقطاب.

وأوضح الوزير أن النظام العالمي لن ينصلح حاله إلا إذا أصبح أكثر ديمقراطية وتمثيلًا للمجتمع الدولي، وأن الأمور في مجلس الأمن لا تستقيم، معتبرًا أن التمثيل الإفريقي غير مناسب، مطالبًا بضرورة تخصيص 4 مقاعد للدول الإفريقية.

