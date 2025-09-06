كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، توضيح وزارة الأوقاف حقيقة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تضمن إساءات للمولد النبوي الشريف وأثار جدلًا وغضبًا واسعًا.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

عباس شراقي: بدء ارتفاع معدل هطول الأمطار في حوض النيل الأزرق

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، وخبير الموارد المائية، إن معدل هطول الأمطار في حوض النيل الأزرق بدأ في الارتفاع.

مدبولي في العتبة ووسط البلد.. 24 صورة ترصد أعمال التطوير الجارية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، خلال جولتهم اليوم، سير العمل بمشروع تحسين الصورة البصرية للقاهرة الخديوية.

بعد وفاة طفل المنيا.. طلب برلماني بإعادة النظر في اختبارات البرنامج العلاجي للطلاب

تقدم الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، وأستاذ القانون الجنائي، بخالص العزاء لأسرة الطالب مصطفى علاء طاهر محمد، في الصف الأول الابتدائي بمدرسة القيس الابتدائية التابعة لإدارة بني مزار التعليمية بمحافظة المنيا، والذي توفي خلال تأدية اختبارات اللغة العربية المكملة ضمن البرنامج العلاجي الذي يستمر 70 يومًا

11 صورة لحديقة الأزبكية وأكشاك الكتب الجديدة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم مشروع إحياء حديقة الأزبكية التراثية بعد الانتهاء من أعمال التطوير، استعدادًا لافتتاحها قريبًا وإتاحتها للجمهور كمتنفس ومتنزه لسكان القاهرة.

مليون جنيه غرامة.. ننشر عقوبات التعدي على الأراضي المملوكة للدولة

حدَّدت تعديلات قانون العقوبات الصادرة برقم 164 لسنة 2019، عقوبات جديدة لمرتكبي المخالفات الخاصة بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

الصحة تطلق برنامجًا تدريبيًا لتعزيز سلامة المرضى وتقييم المستشفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، عن إطلاق برنامج تدريبي تحت عنوان "المقيّم المركزي للمستشفيات الصديقة لسلامة المرضى"، بهدف تطوير منظومة تقييم أداء المستشفيات وفق معايير دولية، وضمان تقديم خدمات صحية آمنة وعالية الجودة.

تنظيم المنشآت الطبية الخاصة ومد التأمين الصحي الشامل.. توجيهات رئاسية جديدة

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان.

8 حالات تنهي لجوء الأجانب في مصر –تفاصيل

حدَّدَ قانون لجوء الأجانب الجديد 8 حالات تنهي لجوء الأجانب في مصر؛ من بينها تجنس اللاجئ بالجنسية المصرية، وعودة اللاجئ طواعيةً إلى البلد الذي يحمل جنسيته.

منخفض يغير حالة الطقس.. الأرصاد تحذر من الشبورة وتكشف الحرارة المتوقعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، يبدأ تأثيره غدًا ويستمر عدة أيام، مما يؤدي إلى تراجع تدريجي في درجات الحرارة وعودة الأجواء إلى معدلاتها الطبيعية.

يتم افتتاحه 1 نوفمبر.. المتحف المصري الكبير في سطور

تضع مصر حاليًا اللمسات الأخيرة لافتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُعد واحدًا من أكبر المشاريع الثقافية في تاريخها الحديث.

فيديو مُسيء للمولد النبوي داخل مسجد.. وتحرك عاجل من الأوقاف

أوضحت وزارة الأوقاف حقيقة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تضمن إساءات للمولد النبوي الشريف وأثار جدلًا وغضبًا واسعًا.

