القاهرة 33 درجة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة

(أ ش أ):

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأحد، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد..بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من السواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة والوجه البحري قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتنشط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 33 23

العاصمة الإدارية 33 22

6 أكتوبر 34 22

بنها 32 22

دمنهور 32 23

وادي النطرون 33 23

كفر الشيخ 32 23

المنصورة 32 22

الزقازيق 33 23

شبين الكوم 32 22

طنطا 32 22

دمياط 31 24

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 35 23

السويس 34 24

العريش 32 23

رفح 31 22

رأس سدر 35 25

نخل 33 17

كاترين 30 15

الطور 34 23

طابا 33 23

شرم الشيخ 37 27

الإسكندرية 30 23

العلمين 29 22

مطروح 30 23

السلوم 32 23

سيوة 34 20

رأس غارب 37 27

الغردقة 37 28

سفاجا 37 27

مرسى علم 38 28

شلاتين 37 28

حلايب 35 28

أبو رماد 36 27

رأس حدربة 35 28

الفيوم 34 23

بني سويف 34 22

المنيا 34 22

أسيوط 35 23

سوهاج 37 24

قنا 40 25

الأقصر 40 25

أسوان 40 26

الوادي الجديد 38 22

أبوسمبل 39 25

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:-

المدينة العظمى الصغرى

مكة المكرمة 42 30

المدينة المنورة 45 32

الرياض 41 28

المنامة 40 34

أبوظبي 41 31

الدوحة 45 33

الكويت 46 30

دمشق 35 16

بيروت 30 26

عمان 30 18

القدس 28 19

غزة 29 24

بغداد 44 26

مسقط 35 30

صنعاء 28 14

الخرطوم 40 28

طرابلس 33 25

تونس 33 24

الجزائر 34 25

الرباط 26 18

نواكشوط 33 25

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 26 14

إسطنبول 27 20

إسلام آباد 31 24

نيودلهي 32 26

جاكرتا 33 23

بكين 31 17

كوالالمبور 31 24

طوكيو 33 25

أثينا 31 21

روما 31 17

باريس 29 16

مدريد 27 16

برلين 23 11

لندن 26 14

مونتريال 20 11

موسكو 23 11

نيويورك 22 14

واشنطن 25 12

أديس أبابا 22 13