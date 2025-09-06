كتب- محمد شاكر:

أصدرت نقابة الفنانين التشكيليين، بيانًا اليوم السبت، أكدت خلاله أن الفنان طارق الكومي هو النقيب الشرعي المنتخب للنقابة، بموجب الانتخابات التي أُجريت بتاريخ (١٣/ ٩/ ٢٠٢٤) تحت إشراف مجلس الدولة والجهة الإدارية المختصة، ووفقًا للقانون واللائحة المنظمة، وبحضور النصاب القانوني للجمعية العمومية لنقابة الفنانين التشكيليين.

وأوضح البيان أن ما تم نشره مؤخرًا في بعض وسائل الإعلام بشأن فقدان النقيب صفته، هو عارٍ تمامًا من الصحة، ويأتي في إطار محاولات مغرضة من بعض الأطراف التي لا تحمل أية صفة قانونية بعد تقدمها باستقالتها من المجلس السابق وقبول استقالتها في تاريخ 26 ديسمبر عام 2021، وانتهاء مدة المجلس السابق منذ أكثر من عام.

وشددت النقابة على الآتي:

- رفضها الكامل أية محاولات لتشويه الحقائق أو الإساءة لمؤسساتها المنتخبة.

- أن الفنان طارق الكومي هو الممثل القانوني والشرعي الوحيد للنقابة أمام الجهات كافة.

- أن الأموال المشار إليها في الخبر هي قيمة تعويض كان قد رفعها المجلس السابق ضد البنك جراء تجميد الحساب، والتي تسعى إليه المدعية بغرض التضليل ولي الحقيقة وتبديد أموال النقابة لدى البنوك بلا أي غرض إيجابي.

- ستتخذ النقابة الإجراءات القانونية كافة، ضد كل مَن يروج لمعلومات كاذبة أو مضللة.

ودعت النقابة كل وسائل الإعلام إلى تحري الدقة، والرجوع إلى البيانات الرسمية الصادرة عنها قبل نشر أي أخبار تخصها، حفاظًا على مصداقية الصحافة وحق المجتمع في المعرفة الصحيحة.

وكانت بعض التقارير الصحفية تناولت خبرًا بخسارة النقابة مبلغ 14 مليون جنيه، الذي طالبت به الدكتورة صفية القباني، نقيب التشكيليين السابق، وادعت أن الدكتور طارق الكومي نقيب التشكيليين الحالي، فشل في أن يثبت صفته الرسمية أمام المحكمة.