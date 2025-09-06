الصحة تطلق برنامجًا تدريبيًا لتعزيز سلامة المرضى وتقييم المستشفيات

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، عن إطلاق برنامج تدريبي تحت عنوان "المقيّم المركزي للمستشفيات الصديقة لسلامة المرضى"، بهدف تطوير منظومة تقييم أداء المستشفيات وفق معايير دولية، وضمان تقديم خدمات صحية آمنة وعالية الجودة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن البرنامج يستهدف تدريب كوادر متخصصة لتقييم المستشفيات بشكل دقيق وموضوعي، بما يسهم في تقليل المخاطر الطبية ورفع كفاءة الخدمات، من خلال الجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي.

وأشار الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشؤون المبادرات الصحية، إلى أن التدريب ركز على مديري إدارات سلامة المرضى وممثلي الهيئات التابعة للوزارة، لتشكيل شبكة وطنية من المقيّمين المعتمدين، تسهم في رفع جودة الرعاية الصحية داخل المستشفيات الحكومية.

من جانبه، أكد الدكتور جلال الشيشيني، رئيس الإدارة المركزية لجودة الرعاية الصحية، أن البرنامج يعتمد على خبرات منظمة الصحة العالمية لتوحيد آليات التقييم، بما يتماشى مع خطط الوزارة لتطوير الجودة وتعزيز سلامة المرضى.

وفي السياق ذاته، أوضحت الدكتورة مروة السيد، مدير إدارة سلامة المرضى، أن الوزارة ستواصل تعميم ثقافة السلامة من خلال برامج تدريبية مستمرة، تهدف إلى رفع وعي الفرق الطبية وتحسين تجربة المرضى في جميع المنشآت الصحية.

