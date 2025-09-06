سؤال برلماني لتجريم تشغيل الأطفال قبل سن 15 عامًا

كتب- نشأت علي:

تقدّم النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد جبران، وزير القوى العاملة، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بشأن تجريم تشغيل الأطفال قبل سن 15 عامًا وضمان التطبيق الحاسم لأحكام قانون العمل الجديد.

وأوضح النائب، في سؤاله، أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي ودخل حيز التنفيذ مطلع سبتمبر الجاري، تبنّى فلسفة متكاملة لحماية حقوق الطفل، بما يتوافق مع المعايير الدولية واتفاقيات منظمة العمل الدولية الخاصة بالحد الأدنى لسن العمل.

وأشار إلى أن المادة (62) من القانون نصّت صراحة على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغ الخامسة عشرة، مع السماح فقط بتدريبهم بدءًا من سن الرابعة عشرة، وفق ضوابط محددة تضمن عدم الإضرار بحقهم في التعليم أو تعريضهم للأعمال الخطرة.

كما ألزمت أصحاب الأعمال الذين يدرّبون الأطفال دون 15 عامًا بإصدار بطاقات تدريب رسمية معتمدة من الجهة الإدارية المختصة لضمان الرقابة الحكومية ومنع استغلال القُصّر.

وأكد "طنطاوي"، أن هذا التوجه التشريعي جاء ليغلق الباب أمام أشكال التشغيل غير القانوني، خصوصًا في قطاعات الزراعة والورش الصناعية، وليؤكد أن التنمية المستدامة تبدأ من حماية الطفولة وتوفير بيئة تعليمية آمنة.

وتساءل النائب عن ما هي الإجراءات الرقابية التي وضعتها وزارة القوى العاملة للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بتطبيق القانون ومنع تشغيل الأطفال قبل سن 15 عامًا، وكيف ستضمن الحكومة إصدار ومتابعة بطاقات التدريب للأطفال المتدربين، ومنع أي تحايل أو استغلال؟، وهل هناك آليات تعاون بين وزارتي القوى العاملة والتربية والتعليم لرصد حالات التسرب من التعليم بسبب العمل المبكر؟.

كما تساءل عن خطة الحكومة لتنظيم حملات توعية للأسر وأصحاب الأعمال حول خطورة تشغيل الأطفال المبكر والعقوبات القانونية المقررة، وما هو الدور المنتظر من المحافظين لمواجهة هذه الظاهرة داخل نطاق محافظاتهم.

وطالب "طنطاوي"، رئيس الوزراء بتكليف جميع المحافظين بتنفيذ حملات تفتيش مفاجئة على أماكن العمل، للحد من عمالة الأطفال وتطبيق القانون بحزم ضد المخالفين.

