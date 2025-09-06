فيديو مُسيء للمولد النبوي داخل مسجد.. وتحرك عاجل من الأوقاف

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أوضحت وزارة الأوقاف حقيقة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تضمن إساءات للمولد النبوي الشريف وأثار جدلًا وغضبًا واسعًا.

وقال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم الوزارة، في بيان اليوم، إن الواقعة لم تحدث خلال خطبة جمعة كما تردّد، وإنما كانت أثناء درس ديني بأحد المساجد. وأشار إلى أن الشاب الذي ظهر في الفيديو طالب بالمرحلة الثانوية، وليس موظفًا بوزارة الأوقاف.

وأضاف أن الوزارة فتحت تحقيقًا موسعًا في الواقعة لمحاسبة جميع الأطراف ذات الصلة، مؤكدًا أن التحقيق جارٍ في الوقت الحالي.

ونفى رسلان وجود نية لغلق المسجد محل الواقعة، موضحًا: "غلق المسجد ليس مطروحًا على الإطلاق، لكن الأهم هو تحديد من سمح لهذا الشاب بالصعود إلى المنبر أو إلقاء دروس دون تصريح أو مؤهل، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك".

وشدد المتحدث باسم الأوقاف على أن الوزارة تعمل بالتوازي على تصحيح المفاهيم المغلوطة التي قد تؤثر على وعي الشباب، مؤكدًا أن الواقعة قيد المتابعة الدقيقة حتى لا تتكرر.

