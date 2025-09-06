كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تسجيل إنجاز طبي غير مسبوق، بعد اعتماد تقنية مبتكرة في مناظير الجهاز الهضمي المتقدمة (مناظير الفراغ الثالث) تحمل اسم الدكتور أحمد مدكور، رئيس قسم مناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية بفرع الهيئة ببورسعيد، وذلك من قِبل الجمعية الأوروبية للمناظير ونشرها في مجلتها العلمية المرموقة (Endoscopy).

وأوضح البيان، أن التقنية الجديدة، التي أُطلق عليها عالميًا اسم "تقنية مدكور – Madkour Technique"، تُعد أول ابتكار طبي مصري يُعتمد عالميًا في هذا التخصص، حيث أثبتت نجاحًا بنسبة 100% في علاج حالات الأكالازيا المستعصية باستخدام المنظار، بعيدًا عن الجراحات التقليدية المعقدة مثل استئصال المريء.

وقد جرى تطبيقها بنجاح على حالتين الأولى بمجمع الشفاء الطبي ببورسعيد التابع للهيئة، والثانية بجامعة حلوان.

وأكدت الهيئة، أن اعتماد تقنية تحمل اسم طبيب مصري عالميًا يُمثل شهادة دامغة على كفاءة العقول الطبية الوطنية وقدرتها على المنافسة الدولية متى أُتيحت لها بيئة داعمة للبحث والتطوير، مشيرةً إلى أن هذا الإنجاز يعكس نجاح استراتيجيتها في الاستثمار بالكفاءات وتوطين أحدث التقنيات العلاجية داخل مصر.

وفي هذا السياق، أعرب الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن اعتزازه بهذا الإنجاز قائلًا: إن اعتماد تقنية مدكور عالميًا إنجاز يرسخ مكانة مصر الطبية، ويؤكد أن الاستثمار في العقول هو أقصر الطرق لريادة عالمية حقيقية، وسنظل في الهيئة داعمين لكل ابتكار يقدمه أطباؤنا بما يواكب ويتجاوز المعايير الدولية.

وأضاف "السبكي"، أن نجاح تجربة "تقنية مدكور" بمجمع الشفاء الطبي يمثل نموذجًا ملهمًا لريادة الكفاءات الطبية المصرية، ويعزز مكانة مصر كدولة قادرة ليس فقط على مواكبة أحدث التطورات الطبية، بل والمساهمة في صناعتها وتصديرها إلى العالم.

وأشار إلى أن مجمع الشفاء الطبي ببورسعيد كان من أوائل المؤسسات في مصر والشرق الأوسط التي أدخلت خدمات مناظير الفراغ الثالث منذ عام 2021، مما أتاح علاج أورام سطحية وأمراض معقدة بالمنظار دون الحاجة إلى جراحات كبرى، وساهم في إدراج هذه الخدمات المتقدمة ضمن حزم التأمين الصحي الشامل.

اقرأ أيضًا:

يتم افتتاحه 1 نوفمبر.. المتحف المصري الكبير في سطور

الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة.. وحالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة

بعد انتهاء عطلة المولد النبوي.. موعد الإجازة المتبقية في 2025